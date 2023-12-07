刁民一籮筐！北市第一線公務員遭辱米蟲砸東西 每月平均200件

台北市12區戶政事務所今年1至10月的承辦事務量高達302萬件，第一線公務承辦人員遭受言語、肢體暴力等不理性對待時有所聞，北市議員鍾沛君調閱數據發現，今年1至10月北市約發生2千起民眾對戶政承辦員言語、肢體暴力等事件，等同平均每個月發生200件，比例驚人。

鍾沛君調閱資料發現，民眾向承辦人員的言語暴力字眼，包括辱罵承辦人三字經、米蟲、你們時間沒有我的值錢，還有的被罵垃圾、擾民、腦袋有洞、腦殘、「我不跟禿頭講話」等情緒字眼，甚至還有公務員被詛咒「難怪你會離婚...」、「你家下次死人」等，更有民眾要脅認識媒體要上新聞，還有的打破防疫隔板、拿著鍋碗瓢盆到戶所敲玻璃、更有人每天打無數通電話到戶所騷擾。

蔣萬安赴議會總質詢，議員鍾沛君今天在議場放出多位公務員陳情的影片，有第一線戶所公務員說，曾經遇過有民眾去戶所辦戶籍謄本，她只是跟對方確認是否本人，就遭對方丟雨傘、罵髒話。

另名承辦人說，還有遇過有民眾來辦死亡登記，她只是依法要求對方提供死亡證明，對方竟回「我已經看過屍體，是否要來看屍體，才會幫忙辦證明？」還辱罵她「是不是政府養的狗？」威脅是不是坐這位置？等著要來找她。

議員質疑，由於目前並非所有戶所櫃檯都有監視器錄影，要求市府應盡快針對每一處櫃檯，裝置監視器。

台北市長蔣萬安當場表示，公務員依法行政，他們的尊嚴、他們的安全，市府一定全力捍衛，對於有民眾不理性言語、行為，絕對不接受，會請民政局這邊研議加裝監視器，盡快補齊，另外現場會請保全人員、轄區派出所即刻連線，如果影響人身安全，會儘速解決，這是他堅定的立場。