大巨蛋散場一家4口受困「安全梯間」20分鐘！還爆樓梯間有菸味

台北大巨蛋在亞錦賽正式啟用，吸引眾多球迷觀賽。一名網友在BBS社群平台批踢踢(PTT)發文指出，昨天前往大巨蛋觀看日、菲之戰，一家4口散場時，去B3停車場開車，卻意外被困在地下室逃生安全梯間，在充滿菸味的樓梯間走不出來，受困20分鐘，最後報警求助才脫困。台北市長蔣萬安表示，將即刻要求遠雄加強禁菸和針對指引標示做改善。

該名網友指出，當時一家人推開逃生門後，就聞到濃濃菸味，持續往下走時，發現菸味越來越重，且地上還出現許多菸蒂，最後未發現可開啟地下3樓的安全門，只能往回走，但走回地下1樓時，才發現原本的安全門無法打開。

台北市議員鍾沛君下午也在議會質詢，她說，該網友與妻子和小孩被受困在滿是菸味的安全梯間，根本就是密室，加上手機沒電且訊號弱，用手機撥112求救，最後由員警定位協助才脫困 ，共被受困約20分鐘，家人還用橘子皮蒙住臉蓋住菸味。

蔣萬安表示，這顯示大巨蛋標示不清楚，且應該禁菸，不准抽菸，他會要求遠雄加強人員管制。 轄區警方指出，6日晚間9時許獲報，有民眾受困在大巨蛋3號出口左轉樓梯間的安全逃生梯間內，也呼籲若不慎遇到類似狀況，民眾不用慌張，可先撥打電話通報警方協助。

北市建管處表示，依內政部營建署民國86年9月2日釋示，在不妨礙避難逃生下，防火門是通往往避難方向，就能開 啟防火門，相關場所設置防火安全門時，未規定需雙向開啟，但防火門安全門的開啟方向，應達到朝避難方向開啟，以達逃生避難需求。

遠雄表示，已立即派員全面清查，並針對未開放的工區及逃生梯以標示阻隔，避免再有民眾誤闖。依照法規，逃生梯設計都是向地面層或避難樓層疏散，其他樓層安全門則採安全管制，也就是朝避難方向開啟，而大巨蛋體育館地面層安全門，皆能正常由內往外開啟，逃生路線無礙。

另外，台北大巨蛋園區全區禁菸，遠雄巨蛋公司會加強巡檢與管理，若為內部人員或承包商違反規定，將依照規定懲處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康