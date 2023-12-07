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就學有解？江翠重劃人口激增 國小評估校舍整建可行性

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋國光國小為新、舊社區交界，周邊有國光公園及環河公園。記者張曼蘋／攝影
板橋國光國小為新、舊社區交界，周邊有國光公園及環河公園。記者張曼蘋／攝影

新北市江翠北重劃區新建案林立、人口進駐，未來約萬人入住，估計將增超過百名孩童就學需求，但鄰近的國光國小校舍老舊，教室空間無法再增加，地方長期爭取校舍改建，同時共構地下停車場。新北市府表示，正請校方評估未來中長期學生增加狀況，若啟動校舍改建計畫，將優先評估共構地下停車場可行性。

國光國小地理位置為新、舊社區交界，周邊有國光公園及環河公園，使用人數眾多。新北交通局表示，2017年曾進行可行性評估，依停車需求收入無法支持停車場工程建設經費，經評估財務不具可行性，但另查基地周邊現況尖峰停車需供比1.18，「可評估共構」，教育局已協助校方盤查校園空間，等到啟動校舍改建計畫，將優先評估共構地下停車場的可行性。

國光國小學生人數109學年度612名、110學年度693名、111學年度788名、112學年度787名。新北教育局表示，因應學校周邊建案持續增長人口增加，已協助校方盤查校園空間，短期內尚可因應學生就學需求，另也補助該校校舍整建可行性評估經費，請校方評估未來中長期學生增加狀況，目前正辦理整體作業相關流程。

市議員黃淑君認為，新北市江翠重劃區新蓋建物多，地方機能及綠地空間多，導致移入人口增加，且大多為年輕家庭，未來板橋國光國小校舍空間恐面臨不足使用的狀況發生，且該處位於板橋社後地區，考量舊社區大多巷道狹小，無足量停車空間，將極力爭取校舍興建並更共構地下停車場。

停車場 重劃區

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