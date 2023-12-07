特教助理員不如外籍看護工 議員爆年後恐有離職潮

特教教師助理員照料工作辛勞，薪資卻受限政府契約進用人員規定，月薪不到3萬，不如台北市，也不如外勞看護工，議員爆年後可能有離職潮，要求市長盧秀燕正視問題。盧秀燕說，第二任就是要做更有意義的事，她會和議員攜手作突破性改革，市府的契約進用人員規定雖是一體適用，但要因材施教、因地制宜，數十年只考慮勞工整體公平性，這是假平等，她會努力改革，處理這件事。

民進黨議員林祈烽、江肇國、施志昌、楊典忠聯合質詢，播放台中市3所特教學校教師助理員日常工作影片，助理員協助教師帶小孩、備餐、攪碎和過濾食物，再視特教生狀況一一餵食或灌食，再幫孩童拍痰，防止食道或氣管阻塞。有小朋友須躺在地上的床墊拍背，旁邊牆壁還有壁癌，環境極差。

議員指出，助理員月薪不到3萬元，且沒有晉薪制度，這樣合理嗎？特教法今年4月修法後要新增1600名特教助理員，偏低的薪資如招募不足，誰來照顧身心障礙孩子？教育局長要不要親自下場？

衛生局長曾梓展說，對特教助理員的薪資結構不清楚，但長照服務員中央有規定，每月至少3.2萬以上。林祈烽補充，台北市的特教助理員月薪4.2萬元，還可照年資晉薪。

林祈烽說，台中市特教助理平均一人要照護12名孩童，議會多年前提案要求台中應比照中央的特教學校調薪，提議通過，但市府就是不執行，如果年後爆發離職潮，特教老師會更辛苦。

另特教班暑期輔導有6周，教局只補助特教學校國小部1周的費用、國中和高中部2周，林祈烽說，家長希望市府能承接並分擔照顧壓力，但暑假要自費近萬元，教育局應吸收。

教育局長蔣偉民說，寒暑假期間如特教生需學校的照顧，教育局可提出特殊專案處理。