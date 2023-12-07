安坑輕軌運量成長2成 絕美「光影列車秀」將升級登場

新北捷運通車營運5周年，新北捷運公司為慶祝，將在安坑輕軌回歸與日本合作的光影列車秀「光之所向」，16日、17日周末晚間7點登場，列車將從安坑輕軌機廠出發往K09十四張站方向行駛，全程不載客、不停靠車站，歷時23分鐘。新北捷運公司表示，安坑輕軌目前運量5800至6100人次，比前幾個月成長2成。

新北捷運公司表示，今年陸續營運安坑輕軌及接手營運環狀線，整體運量及營運公里數較2022年成長，目前淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線，運量皆穩定成長，其中安坑輕軌運量也比前幾個月平均4、5千人次成長約2成，目前平均運量5800至6100人次，預計民眾熟悉搭乘周邊接駁公車後，運量還會再持續成長。

新北捷公司表示，2022年淡海輕軌營運滿三周年及運載乘客量破1千萬，曾推出與日本九州旅客鐵道株式會社合作的「光之所向-光影列車秀」，獲好評，並創下台日連線同步線上直播及多家日媒報導成效，此次將在安坑輕軌回歸，並推出升級版本「光之所向–光曜暗坑」，16日、17日兩天晚間7點也會在K07站新店陽光運動園區第一停車場，現場直播空拍展演。

新北捷公司說，本次「光之所向-光曜暗坑」將於安坑輕軌機廠出發往K09十四張站方向行駛，全程不載客、不停靠車站，歷時23分鐘，將以6首歌曲及6段音樂故事的章節組成，分別為「相聚」、「生命」、「時光」、「擁抱」、「地球」及「展望」，K07站陽光運動園區的會場，也將以夜間全程空拍轉播方式帶來直播演出。

新北捷公司表示，當日下午5點開放排隊領取號碼牌，晚間6點正式發放號碼牌入場，號碼牌採限量發放，發完為止；另也推出限量紀念版「三線車廂迴力車紀念套組」，裡面含有淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線的迴力模型車頭各一列，每日各100個名額，採現場索取號碼牌，只送不賣。