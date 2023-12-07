北市青年局組織規程 年齡界定受關切

北市府籌備成立青年局在即，議會法規會昨針對組織規程、編制表訂定辦座談會，學者認為，青年界定是在幾歲以下，可再思考。研考會主委俞振華表示，若要把過去8年青委會業務和各局處合作業務收進來，原則上還是要設定45歲以下。

上午的座談會，共有10多位議員和學者參與討論，主席是議會法規會召集人秦慧珠，大多數議員提到應避免疊床架屋，市府須整合組織文化。秦慧珠請市府將各方意見做為修法備案，1周內針對議員的詢答做成紀錄，將組織規程付委，法規會即可開始審查。

政大教育行政研究所長教授吳政達指出，據聯合國相關機構，青年界定是在24歲，歐盟則是在29歲，北市設定為45歲以下，可再思考。另外，台北市青年人口比其他縣市還低，可能是居住成本較大，居住、就業將是重點，青年事務應該擺在就業、新創等核心任務，尤其未來編列預算可放在此兩項，並延伸到居住。

台北大學公共行政及政策學系教授劉嘉薇指出，青年局對北市能見度應有幫助，她問了許多學生，都認同成立青年局，若能化解疊床架屋的問題，加上預算挹注，可讓台北市青年更好。

俞振華表示，青年局業務都是過去8年青年事務委員會和其他局處合作的結果，未來避免疊床架屋，需要橫向聯繫機制，如何清楚的切割，都還有改進的地方。

至於年齡拉太大問題？俞振華說，例如職涯發展中心設定在18至29歲，未來要不要縮小？又怕影響其他人；新創貸款是45歲以下，要不要維持原框架，或專心做39歲以下。