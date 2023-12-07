研究院路到忠孝東路 隧道貫通

國家生技研究園區聯外道路工程貫通北市中南山，隧道部分歷經649天的開鑿，昨天正式貫通，內政部長林右昌、台北市長蔣萬安等人昨出席貫通典禮，林右昌稱讚北市府用心把人車分離，還有自行車道，行人走在隧道內會更為舒適；蔣萬安感謝，中央全額補助，未來將成為重要防汛救災道路。

研究園區營運後預計引入逾2400個工作機會，聯外道路工程總經費21億餘元，北側由忠孝東路7段及興中路交叉口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南側出隧道後銜接研究院路1段130巷，新闢道路含隧道總長約824公尺，後續工程預計2025年6月完成，原15分鐘路程可縮短為8分鐘。

林右昌表示，北市發展逐步往東區移動，有軟體園區、生技園區，不過東區交通非常沈重，南港路、研究院路平常尖峰壅塞，因此有必要開闢聯外道路，提案到審查原本編列13億，但考慮到物價調整和變更設計，最後編21.2億。

林右昌說，隧道完成後可提供防汛、救災，也看見市府用心設計人、車分離，人行環境將更為舒適，隧道出口就是捷運南港站，提供周邊民眾日常通行新選擇。

蔣萬安提到，2017年在立法院就曾提案，希望中研院不要放棄生技園區聯外道路闢建，2018年北市府與中研院簽訂決議，最終決定闢建。

蔣萬安說，北市上次做道路隧道已是20年前，這次有許多懷抱熱血的工程師，集中力量克服困難才貫通隧道，充分展現滴水穿石、愚公移山精神。未來會非常便捷，可銜接捷運、台鐵、高鐵與轉運站，又能成為四分溪地區防汛、救災道路，隧道中的人行道、自行車道符合人本交通，是指標性的人文隧道。

隧道貫通後，工作人員從貫通的洞口一一走出來歡呼吶喊，新工處中區工務所主任洪辰儒說，該隧道工程難度，除遭遇入洞順向坡滑動，還碰上淺覆蓋易崩塌地層，成鑽掘難關，且最淺覆土深度處僅2.29公尺，為全國極少見極淺覆蓋隧道，須克服隧道頂拱落盤、坍塌問題，困難度非比尋常。

新工處科長蕭志龍指出，面對地質條件的不確定性，施工人員僅能以有限的資料，盡力預判後續狀況，施工節奏自然也較為緩慢，隧道開鑿期間，平均下來每天僅能完成間隔80公分的1個單元。