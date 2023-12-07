聽新聞
test
0:00 / 0:00

研究院路到忠孝東路 隧道貫通

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道貫通，內政部長林右昌（中）、台北市長蔣萬安（右2）、民進黨立委高嘉瑜（左2）等人昨天出席貫通典禮。記者鍾維軒／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道貫通，內政部長林右昌（中）、台北市長蔣萬安（右2）、民進黨立委高嘉瑜（左2）等人昨天出席貫通典禮。記者鍾維軒／攝影

國家生技研究園區聯外道路工程貫通北市中南山，隧道部分歷經649天的開鑿，昨天正式貫通，內政部長林右昌、台北市長蔣萬安等人昨出席貫通典禮，林右昌稱讚北市府用心把人車分離，還有自行車道，行人走在隧道內會更為舒適；蔣萬安感謝，中央全額補助，未來將成為重要防汛救災道路。

研究園區營運後預計引入逾2400個工作機會，聯外道路工程總經費21億餘元，北側由忠孝東路7段及興中路交叉口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南側出隧道後銜接研究院路1段130巷，新闢道路含隧道總長約824公尺，後續工程預計2025年6月完成，原15分鐘路程可縮短為8分鐘。

林右昌表示，北市發展逐步往東區移動，有軟體園區、生技園區，不過東區交通非常沈重，南港路、研究院路平常尖峰壅塞，因此有必要開闢聯外道路，提案到審查原本編列13億，但考慮到物價調整和變更設計，最後編21.2億。

林右昌說，隧道完成後可提供防汛、救災，也看見市府用心設計人、車分離，人行環境將更為舒適，隧道出口就是捷運南港站，提供周邊民眾日常通行新選擇。

蔣萬安提到，2017年在立法院就曾提案，希望中研院不要放棄生技園區聯外道路闢建，2018年北市府與中研院簽訂決議，最終決定闢建。

蔣萬安說，北市上次做道路隧道已是20年前，這次有許多懷抱熱血的工程師，集中力量克服困難才貫通隧道，充分展現滴水穿石、愚公移山精神。未來會非常便捷，可銜接捷運、台鐵、高鐵與轉運站，又能成為四分溪地區防汛、救災道路，隧道中的人行道、自行車道符合人本交通，是指標性的人文隧道。

隧道貫通後，工作人員從貫通的洞口一一走出來歡呼吶喊，新工處中區工務所主任洪辰儒說，該隧道工程難度，除遭遇入洞順向坡滑動，還碰上淺覆蓋易崩塌地層，成鑽掘難關，且最淺覆土深度處僅2.29公尺，為全國極少見極淺覆蓋隧道，須克服隧道頂拱落盤、坍塌問題，困難度非比尋常。

新工處科長蕭志龍指出，面對地質條件的不確定性，施工人員僅能以有限的資料，盡力預判後續狀況，施工節奏自然也較為緩慢，隧道開鑿期間，平均下來每天僅能完成間隔80公分的1個單元。

隧道貫通了，工程人員開心的從貫通的缺口走過來典禮現場。記者林俊良／攝影
隧道貫通了，工程人員開心的從貫通的缺口走過來典禮現場。記者林俊良／攝影

林右昌 蔣萬安

延伸閱讀

上任首次總預算案4次卡關「藍議員擋3次」 蔣萬安挨酸：自家人擋的

尾牙季來臨 內政部長林右昌：尾牙春酒不容許黑道幫派舉辦活動

蔣萬安當面請命林右昌 盼年底前見面討論社子島議題

忠孝東路、研究院路隧道貫通了！ 15分路程縮短變8分

相關新聞

新北拚觀光 雙百年環線明年延伸貢寮

政府疫後全力衝刺觀光，東北角成中央、地方重點發展區域，新北觀旅局在現有「雙百年環線」遊程的端點再延伸至貢寮，串連多個景點...

北市青年局組織規程 年齡界定受關切

北市府籌備成立青年局在即，議會法規會昨針對組織規程、編制表訂定辦座談會，學者認為，青年界定是在幾歲以下，可再思考。研考會...

公私納骨塔逾百萬空位 新北續建惹議

公立納骨塔一位難求，新北民政局正興建八里、鶯歌，與規畫中和第二公立納骨塔，民代質詢指，新北現有19座公立納骨塔，尚有12...

蔣萬安盼面議社子島開發進程 林右昌：非常樂意

北市社子島開發案延宕多年、爭議不斷，議員前天希望市長蔣萬安可以拜會內政部長林右昌討論開發進程，兩人昨在「國家生技研究園區...

研究院路到忠孝東路 隧道貫通

國家生技研究園區聯外道路工程貫通北市中南山，隧道部分歷經649天的開鑿，昨天正式貫通，內政部長林右昌、台北市長蔣萬安等人...

上任首次總預算案4次卡關「藍議員擋3次」 蔣萬安挨酸：自家人擋的

台北市議會一讀會下午提報台北市政府總預算案，國民黨市議員陳重文以向市府索資、市府不給為由暫擱預算，使得市長蔣萬安上任首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。