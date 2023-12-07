蔣萬安盼面議社子島開發進程 林右昌：非常樂意

北市社子島開發案延宕多年、爭議不斷，議員前天希望市長蔣萬安可以拜會內政部長林右昌討論開發進程，兩人昨在「國家生技研究園區聯外道路工程」貫通典禮碰面，蔣萬安直接請命，盼今年安排會面，傾聽社子島居民心聲；林右昌說「非常樂意」，中央、地方合作，再困難的事都可找到解方。

前天總質詢時，議員游淑慧才在提到社子島議題，到底哪裡卡關、哪邊有問題，要求蔣萬安拜會林右昌，當面談清楚社子島開發進度。

蔣萬安昨在典禮致詞時說「要向部長請命」，關於社子島居民及王世堅、游淑慧等選區議員，都曾在總質詢中提到，希望可以再次提出邀請拜會林部長，面對面討論，加快社子島開發進程，如果可以，今年以前就可以安排，會全力配合部長時間，若時間允許會親自拜會，相信部長非常願意面對社子島居民訴求和心聲。

林右昌也在致詞時回應蔣萬安，自己上任之初，就針對大巨蛋問題和蔣市長尋找解方，主要是大巨蛋在審查過程中有很多委員的意見沒被落實與解決，畢竟安全不能打折，雙方都有共識不只要有「彩蛋」，還要是顆安全的蛋，所以請消防署、消防局合作處理，這是中央、地方協作的好案例。

林右昌說，蔣市長提到社子島，自己上任後就組了專案會議，針對社子島面臨的問題和過去計畫，一個個檢視，非常樂意和蔣市長會面，討論社子島問題要如何解決。

林右昌表示，自己學習城鄉規畫、都市計畫領域，曾擔任8年市長，一個計畫要順利通過審議必須有一定條件，社子島非常特殊，牽扯大台北都會地區整體規畫及發展，包括淡水河、基隆河、北士科、蘆洲，現在有了初步方向，可以在桌上把圖攤開，提供建議，讓中央、地方協作，所有困難都可找到解方。