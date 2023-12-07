聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安盼面議社子島開發進程 林右昌：非常樂意

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
社子島開發案延宕多年，爭議不斷。圖／聯合報系資料照片
社子島開發案延宕多年，爭議不斷。圖／聯合報系資料照片

北市社子島開發案延宕多年、爭議不斷，議員前天希望市長蔣萬安可以拜會內政部長林右昌討論開發進程，兩人昨在「國家生技研究園區聯外道路工程」貫通典禮碰面，蔣萬安直接請命，盼今年安排會面，傾聽社子島居民心聲；林右昌說「非常樂意」，中央、地方合作，再困難的事都可找到解方。

前天總質詢時，議員游淑慧才在提到社子島議題，到底哪裡卡關、哪邊有問題，要求蔣萬安拜會林右昌，當面談清楚社子島開發進度。

蔣萬安昨在典禮致詞時說「要向部長請命」，關於社子島居民及王世堅、游淑慧等選區議員，都曾在總質詢中提到，希望可以再次提出邀請拜會林部長，面對面討論，加快社子島開發進程，如果可以，今年以前就可以安排，會全力配合部長時間，若時間允許會親自拜會，相信部長非常願意面對社子島居民訴求和心聲。

林右昌也在致詞時回應蔣萬安，自己上任之初，就針對大巨蛋問題和蔣市長尋找解方，主要是大巨蛋在審查過程中有很多委員的意見沒被落實與解決，畢竟安全不能打折，雙方都有共識不只要有「彩蛋」，還要是顆安全的蛋，所以請消防署、消防局合作處理，這是中央、地方協作的好案例。

林右昌說，蔣市長提到社子島，自己上任後就組了專案會議，針對社子島面臨的問題和過去計畫，一個個檢視，非常樂意和蔣市長會面，討論社子島問題要如何解決。

林右昌表示，自己學習城鄉規畫、都市計畫領域，曾擔任8年市長，一個計畫要順利通過審議必須有一定條件，社子島非常特殊，牽扯大台北都會地區整體規畫及發展，包括淡水河、基隆河、北士科、蘆洲，現在有了初步方向，可以在桌上把圖攤開，提供建議，讓中央、地方協作，所有困難都可找到解方。

社子島 林右昌 蔣萬安

延伸閱讀

上任首次總預算案4次卡關「藍議員擋3次」 蔣萬安挨酸：自家人擋的

尾牙季來臨 內政部長林右昌：尾牙春酒不容許黑道幫派舉辦活動

蔣萬安當面請命林右昌 盼年底前見面討論社子島議題

忠孝東路、研究院路隧道貫通了！ 15分路程縮短變8分

相關新聞

新北拚觀光 雙百年環線明年延伸貢寮

政府疫後全力衝刺觀光，東北角成中央、地方重點發展區域，新北觀旅局在現有「雙百年環線」遊程的端點再延伸至貢寮，串連多個景點...

北市青年局組織規程 年齡界定受關切

北市府籌備成立青年局在即，議會法規會昨針對組織規程、編制表訂定辦座談會，學者認為，青年界定是在幾歲以下，可再思考。研考會...

公私納骨塔逾百萬空位 新北續建惹議

公立納骨塔一位難求，新北民政局正興建八里、鶯歌，與規畫中和第二公立納骨塔，民代質詢指，新北現有19座公立納骨塔，尚有12...

蔣萬安盼面議社子島開發進程 林右昌：非常樂意

北市社子島開發案延宕多年、爭議不斷，議員前天希望市長蔣萬安可以拜會內政部長林右昌討論開發進程，兩人昨在「國家生技研究園區...

研究院路到忠孝東路 隧道貫通

國家生技研究園區聯外道路工程貫通北市中南山，隧道部分歷經649天的開鑿，昨天正式貫通，內政部長林右昌、台北市長蔣萬安等人...

上任首次總預算案4次卡關「藍議員擋3次」 蔣萬安挨酸：自家人擋的

台北市議會一讀會下午提報台北市政府總預算案，國民黨市議員陳重文以向市府索資、市府不給為由暫擱預算，使得市長蔣萬安上任首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。