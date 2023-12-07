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公私納骨塔逾百萬空位 新北續建惹議

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

公立納骨塔一位難求，新北民政局正興建八里、鶯歌，與規畫中和第二公立納骨塔，民代質詢指，新北現有19座公立納骨塔，尚有12萬2000多個空位，私立納骨塔有32座，尚有132萬個空位可申請，空位仍多，私人、公有塔位卻持續興建，詢問市府興建目標是多少？民政局長林耀長說，公立納骨塔市區確實供不應求；殯葬處則說，私立納骨塔是升格前核准，市府持續加強管理。

市議員黃淑君指出，新北現有19座公立納骨塔，使用率約62.09%，還有12萬2000多空位，私立納骨塔有32座，目前啟用25座使用率19.58％，尚有132萬個空位可申請，空位仍多卻還持續興建，要求市府盤點供需。

林耀長指出，新北市靠近市區的公立塔位確實供不應求，包括中和、鶯歌、新莊、五股等地，都快要滿了，目前有剩餘塔位的是較偏鄉的三芝、石門、萬里等地。

殯葬處長黃秀川指出，私立納骨塔數量都是新北市升格前核准的，市府改制後，沒有核定任何私人納骨塔量，雖然偏鄉還有數量，但需求也是不斷增加。

目前正興建的納骨塔有八里5萬個櫃位、鶯歌5萬個櫃位，中和第二納骨塔正在設計，希望能滿足3萬個櫃位需求，黃秀川說，會興建是真的這些地方都滿了。

市議會民進黨團總召鄭宇恩提到，新北市去年送審的殯葬自治條例被退回後，今年兩個會期都沒有再送，她主張，殯葬自治條例對於納骨塔使用年限，要有相關規定，不能一放就永遠不用管，一代人大概60年左右，如果只進不出，公立納骨塔當然會不足。

林耀長表示，先前送的自治條例已有把年限納入，持續滾動檢討中，民政局會盡快把新條例在明年初送議會審議。

納骨塔 偏鄉

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