新北拚觀光 雙百年環線明年延伸貢寮

政府疫後全力衝刺觀光，東北角成中央、地方重點發展區域，新北觀旅局在現有「雙百年環線」遊程的端點再延伸至貢寮，串連多個景點，民眾可搭火車、騎單車或用雙腳一覽東北角風情；延伸路線工程預計明年中開放，可望為地方增添亮點。

雙百年環線是指瑞芳猴硐－三貂嶺－雙溪牡丹地區之間的台鐵宜蘭線及淡蘭古道2條路線形成的環線，近年市府持續規畫沿線賣點，例如瑞三整煤廠整建，但周遭有些景點及秘境仍老舊、荒廢，市府規畫從環線的牡丹端再拉一條路線到貢寮，除整理沿線資源，也方便旅客有新路線到福隆。

觀旅局觀光技術科長簡鴻沂指出，新北有計畫串連東北角各景區，規畫從雙百年環線端點做延伸線，將串連多個景點做環境營造，包含十三層親水公園、魚行驛站、落羽松秘境、環保公園驛站，勾勒出三貂嶺、牡丹及猴硐文化聚落魅力，甚至能連結到福隆草嶺隧道。

簡鴻沂說明，十三層親水公園是牡丹溪旁的公園，透過工程重新整理，讓自行車友休憩更舒適；落羽松秘境是在北迴鐵路旁空地，是台鐵原本沒開放區域，商請台鐵提供土地；魚行驛站是過去老舊鄰里公園，重新整理鋪面，在地社團也捐贈單車架；最後是位於貢寮的環保公園驛站，整理既有植栽等環境。

簡鴻沂說，民眾未來除可搭乘鐵路、單車或步行感受雙百年環線上的鐵路及古道風情，也可透過延伸路線步行或騎單車往貢寮。延伸線工程今年9月15日開工，預計明年3月中完工，明年6月開放。

另，新北明年將推微笑山線「新北大縱走」，涵蓋平溪到鶯歌弧線所經的9個行政區，串連登山步道環境及安全措施升級，規畫多個遊程讓民眾選擇，預計明年6月完工，9月對外開放。

市議員林裔綺說，規畫時就該與地方里長、公所及團體做溝通，也能得到更多支持，讓計畫有不一樣亮點。

中華優質旅遊發展協會理事長、創新旅行社董事長李奇嶽說，該路線及周邊景點很有特色，近年流行單車旅遊，該路線對國旅有加分作用；對外國人來說該路線知名度稍低，必須強化行銷。