快訊

亞錦賽／200元效應！大巨蛋湧入9624人 日本登頂B組龍頭

遭傳員工薪水發1萬、財務缺口5億元 上市鋁廠發重訊回應了

北台8縣市藝術家聯展登場 提供無限視界感官體驗

中央社／ 新北6日電

第9屆北台8縣市藝術家聯展－無限視界Infinite Perspectives今天起在新北市藝文中心展出，共有8縣市16名藝術家作品，將把日常生活轉化為立體的感官體驗。

新北市藝文中心今天舉行北台8縣市藝術家聯展開幕典禮，新北市文化局副局長于玟表示，這項聯展邀請輔仁大學應用美術系老師余佳穎擔任策展人，以深化、交流、串聯面向作為策展核心，以大家生活可見的日常為主題，盼展現各縣市藝術家多元且無限的藝術視野。

余佳穎表示，展覽分為6大子題，包含人、人與動物、動物、環境、人與環境、感受的具象化，希望透過不同子題，引導觀眾從多角度感受藝術家對外界的感知。

聯展系列活動，文化局指出，將引導觀眾更深入了解展覽內容及藝術家創作過程，包含主題論壇、藝術體驗工作坊等活動，讓各年齡層民眾都能在參與展覽的過程中，學習及感受藝術的魅力。

文化局表示，聯展即日至民國113年8月14日於北台8縣市接續展出，首先於新北市展出至113年1月17日，希望透過藝術家的多元視角，引領觀眾超越習以為常的思考模式，開始一場視野無邊的探索之旅。

北台8縣市，分別是宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

藝術家 文化局

延伸閱讀

規畫一波三折 桃園文學館今宣布2025年5月開幕

台中車站中山綠橋何時興建成謎 文化局：攸關日本親王

鹽雕、海廢地景藝術吸睛 一見雙雕藝術季台南七股見

屏縣大同高中、光春國中展出「線條之語」速寫藝術展現

相關新聞

上任首次總預算案4次卡關「藍議員擋3次」 蔣萬安挨酸：自家人擋的

台北市議會一讀會下午提報台北市政府總預算案，國民黨市議員陳重文以向市府索資、市府不給為由暫擱預算，使得市長蔣萬安上任首次...

汐止大同里銀髮據點教唱 80歲長者愛上唱歌

為了讓長輩多元學習，汐止區大同里銀髮俱樂部不但教畫畫、跳舞做操運動，加強肌耐力，開辦的歌唱班也好受歡迎，連8、90歲的長輩都來學唱歌技巧，甚至還報名參加唱歌比賽，直說唱歌是一件很快樂的事。

瑞芳東和里共餐辦的好 獅子會送白米加菜金

瑞芳區東和里的銀髮共餐辦得有聲有色，有許多社區長輩參與共餐，今(6)日瑞芳獅子會一行人也到東和里的共餐據點，幫長者量血壓和血糖，為他們的健康把關，除此之外，也贊助共餐加菜金還有白米一百公斤，希望東和里的共餐據點可以辦得更豐富長久。

淡水沙崙里資源循環再利用 開辦二手愛心市集

年終歲末之祭許多人家中都會整理出用不到的物品，為了讓這些有效資源能夠不被丟棄，新北市淡水區沙崙里長彭瑀筑在里內的綠家園公園旁開辦二手愛心市集活動，召集30個攤位來進行二手物品販賣，不僅是攤商湧躍參與，更是有不少民眾來逛市集尋寶。

吳崢指控對手發黑函將提告 張智倫反嗆是綠色恐怖應道歉

新北市中和區立委參選人吳崢今天開記者會，指控對手國民黨立委參選人張智倫團隊散布黑函，吳崢質疑，背後有沒有受人指使、有沒有...

新北綠議員上午要侯友宜道歉 藍議員下午要賴清德道歉

民進黨議員卓冠廷、黃淑君、李宇翔等人今天上午要求國民黨總統參選人侯友宜為曝光精神疾病患者個資道歉，國民黨議員王威元、呂家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。