北台8縣市藝術家聯展登場 提供無限視界感官體驗

第9屆北台8縣市藝術家聯展－無限視界Infinite Perspectives今天起在新北市藝文中心展出，共有8縣市16名藝術家作品，將把日常生活轉化為立體的感官體驗。

新北市藝文中心今天舉行北台8縣市藝術家聯展開幕典禮，新北市文化局副局長于玟表示，這項聯展邀請輔仁大學應用美術系老師余佳穎擔任策展人，以深化、交流、串聯面向作為策展核心，以大家生活可見的日常為主題，盼展現各縣市藝術家多元且無限的藝術視野。

余佳穎表示，展覽分為6大子題，包含人、人與動物、動物、環境、人與環境、感受的具象化，希望透過不同子題，引導觀眾從多角度感受藝術家對外界的感知。

聯展系列活動，文化局指出，將引導觀眾更深入了解展覽內容及藝術家創作過程，包含主題論壇、藝術體驗工作坊等活動，讓各年齡層民眾都能在參與展覽的過程中，學習及感受藝術的魅力。

文化局表示，聯展即日至民國113年8月14日於北台8縣市接續展出，首先於新北市展出至113年1月17日，希望透過藝術家的多元視角，引領觀眾超越習以為常的思考模式，開始一場視野無邊的探索之旅。

北台8縣市，分別是宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。