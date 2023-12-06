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淡水沙崙里資源循環再利用 開辦二手愛心市集

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區沙崙里長彭瑀筑在里內的綠家園公園旁開辦二手愛心市集活動，召集30個攤位來進行二手物品販賣。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區沙崙里長彭瑀筑在里內的綠家園公園旁開辦二手愛心市集活動，召集30個攤位來進行二手物品販賣。 圖／紅樹林有線電視提供

年終歲末之祭許多人家中都會整理出用不到的物品，為了讓這些有效資源能夠不被丟棄，新北市淡水區沙崙里長彭瑀筑在里內的綠家園公園旁開辦二手愛心市集活動，召集30個攤位來進行二手物品販賣，不僅是攤商湧躍參與，更是有不少民眾來逛市集尋寶。

沙崙里長彭瑀筑說，許多人在年終大掃除時，都會清出物品還可以使用，甚至全新沒有拆封就準備要丟棄，相當可惜，而這些資源若是能轉手到需要的人手上，也能夠增加再利用的機會，同時減少垃圾量，現場可以看到有許多的二手衣物飾品，還有水源國小學生在老師帶領下，將課程中所作的柚子清潔劑進行義賣為學生學習注入資源。

現場市集攤位非常豐富，有許多的衣服鞋子、兒童玩具、陶瓷碗盤等許多的生活物品，市集可說是可當熱絡，里長說在沙崙里綠家園這塊地上未來將草皮整理好後，期盼可以定期每個月舉辦一次的沙崙二手市集活動，一起帶動二手市場經濟，讓資源可以轉手到需要的人身上，同時也為垃圾減量盡一份心力。

淡水 多人

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