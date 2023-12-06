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汐止大同里銀髮據點教唱 80歲長者愛上唱歌

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里銀髮俱樂部開辦的歌唱班也好受歡迎，連8、90歲的長輩都來學唱歌技巧，甚至還報名參加唱歌比賽。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同里銀髮俱樂部開辦的歌唱班也好受歡迎，連8、90歲的長輩都來學唱歌技巧，甚至還報名參加唱歌比賽。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓長輩多元學習，汐止區大同里銀髮俱樂部不但教畫畫、跳舞做操運動，加強肌耐力，開辦的歌唱班也好受歡迎，連8、90歲的長輩都來學唱歌技巧，甚至還報名參加唱歌比賽，直說唱歌是一件很快樂的事。

一首首耳熟能詳的老歌，長輩們唱起來特別有感覺，不但大家輪流拿麥克風唱，其中有位92歲的阿公，雖然不唱歌，但是每堂都會來聽，尤其今天聽到鄧麗君的歌，讓他懷念起年輕時候，汐止區大同里銀髮俱樂部開辦的歌唱班很受歡迎，8、90歲的長輩都來學唱歌，唱著唱著越來越有信心，長輩說不但有去上台表演唱歌，甚至還參加歌唱比賽。

長輩說，很喜歡到活動中心上課，可以學到很多的才藝，還有很多朋友，大家在一起聊天說說快樂的事情，今天來唱歌，雖然，年紀比較大了，可是唱的也不輸年輕人。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，辦歌唱班不是要學員唱的多好，是要長輩唱的開心，在這裡大家互相切磋，課堂中會教他們如何發音、腹式呼吸法把丹田力量用出來，就不會唱到一半嗓子沒了、不會唱了，這邊會慢慢教而且不比較，開心快樂是最重要，也有很多長輩剛開始是怕拿麥克風唱歌給大家聽，但是當把麥克風給他習慣之後，久而久之就會搶麥克風了，很歡迎大家來參加大同里的課程學唱歌、來搶麥克風。

長輩 汐止

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