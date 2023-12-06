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瑞芳東和里共餐辦的好 獅子會送白米加菜金

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區東和里的銀髮共餐辦得有聲有色，瑞芳獅子會贊助共餐加菜金還有白米一百公斤。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區東和里的銀髮共餐辦得有聲有色，瑞芳獅子會贊助共餐加菜金還有白米一百公斤。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區東和里的銀髮共餐辦得有聲有色，有許多社區長輩參與共餐，今(6)日瑞芳獅子會一行人也到東和里的共餐據點，幫長者量血壓和血糖，為他們的健康把關，除此之外，也贊助共餐加菜金還有白米一百公斤，希望東和里的共餐據點可以辦得更豐富長久。

東和里里長周樹木說，今天非常感謝瑞芳獅子會在會長的帶領下，一行人來到銀髮共餐據點關心長輩，還提供量測血壓和血糖服務，更贊助加菜金和白米，感謝獅子會長期關心地方長者，並以實際行動來關心這裡的長輩，讓長輩備感溫馨。

瑞芳獅子會會長陳建華說，今天來到東和社區的銀髮共餐，很高興可以和長者吃飯話家常，近日天氣寒冷，也關心長者健康，希望東和里的長輩都健康樂活。

獅子會 瑞芳 長輩

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