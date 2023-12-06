吳崢指控對手發黑函將提告 張智倫反嗆是綠色恐怖應道歉

新北市中和區立委參選人吳崢今天開記者會，指控對手國民黨立委參選人張智倫團隊散布黑函，吳崢質疑，背後有沒有受人指使、有沒有如林北好油案般有中央廚房，檢調應查明。張智倫團隊反駁，認為此舉已造成綠色恐怖，要求民進黨對不實誣陷道歉。

吳崢表示，張智倫團隊總幹事張國炎於多個百人群組，散布內含對吳崢、王義川、李正浩的不實文宣影片，內容包含指涉當事人「有前科」、「滿嘴噴屎」、「有美國籍」、「選舉蟑螂」、「三賤客」、「『牠』們不是中和人」等。通篇造謠，言語低劣粗鄙，觸犯加重誹謗、公然侮辱及意圖使人不當選罪證明確。三人將提出告訴，面對這種惡質的選舉文化，絕對不姑息。

吳崢表示，這樣的抹黑產業鍊，是有計畫性的行動，企圖影響選舉結果。其中還包含了在全中和署名支持張智倫的里長聯誼會會長謝森儒，日前也在公開座談會中，公然聲稱「民進黨提名性騷擾前科的人參選中和」，並製成影片散佈。

律師彭之麟表示，這幾則影片貶低候選人名譽的部分，已經觸犯刑法公然侮辱；以文字、圖像散佈不實言論，則屬於加重誹謗；至於吳崢及王義川身份為候選人，在選舉期間也涉及觸犯公職人員選罷法意圖使人不當選而散佈謠言，屬於非告訴乃論，檢調應主動偵辦。

面對吳崢指控，張智倫對此嚴正否證，他說對手聲稱各種蒐證等貶抑指控，已對支持者造成綠色恐怖，張智倫呼籲中和鄉親團結一心，唾棄民進黨的惡質選風。