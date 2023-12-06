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新北綠議員上午要侯友宜道歉 藍議員下午要賴清德道歉

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨議員呂家愷、王威元、黃心華今下午舉行記者會反擊民進黨議員。記者葉德正／攝影
國民黨議員呂家愷、王威元、黃心華今下午舉行記者會反擊民進黨議員。記者葉德正／攝影

民進黨議員卓冠廷、黃淑君、李宇翔等人今天上午要求國民黨總統參選人侯友宜為曝光精神疾病患者個資道歉，國民黨議員王威元、呂家愷、黃心華下午也舉行記者會，要民進黨總統參選人賴清德若不為幼兒園餵藥案造謠道歉，就沒有資格選總統，雙方你來我往，互不相讓。

王威元說，民進黨有幾分證據說幾分話，新北市衛生局已認為侯辦是引用當年的新聞畫面，沒有違反「精神衛生法」。若認為侯辦有違法之處，請衛福部立刻依法開罰，今天衛福部長薛瑞元終於老實說「沒有到違法的程度」。

黃心華質疑，民進黨議員們在開記者會之前，功課要先做好，2017年衛福部曾經就精神病患加害被害人案件做出解釋，只要符合法院判決事實、不誇大、不歧視，就可正常報導，這件案件經過法院判決、且是社會重大案件，只要符合事實，都能正常報導。以政治干預專業，這就是民進黨的專業。

呂家愷表示，賴清德最出名的就是沒同理心還假好心，假借正義之名，行傷害人民之實，在4月23日出席台灣腎臟醫學會春季學術演講會，致詞時以「精神分裂」批評國民黨的兩岸政策，用詞不當，造成思覺失調病友和家屬的傷害，3天後才出來道歉。還有板橋幼兒園餵藥事件，賴清德指控有幼兒園餵食孩子彩虹藥水，孩子出現戒斷症狀等，賴清德的發言人、新北市議員戴瑋姍更帶頭散布餵毒謠言，還被社群平台認證假訊息，民進黨不要再為選舉含血噴人。

民進黨 賴清德 2024總統選舉 2024選舉 侯友宜

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