快訊

鋒燦民調／柯盈配支持者黏著度低 若棄保「這1組」成最大受益者

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成立青年局還招標職涯中心千萬標案 北市府挨批亂上霸王標

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市政府。圖／聯合報系資料照片
台北市政府。圖／聯合報系資料照片

北市府籌備成立青年局在即，議員點名台北青年職涯發展中心（TYS）成效不彰，與此同時，市府還上網招標明年千萬元勞務委外標案，批此舉亂上「霸王標」，恐侷限新任青年局長主導權，籲重新思考TYS定位，應當改革而非「延續前坑」。勞動局回應，青年職涯服務不可中斷，鑑於成立進度已調整履約期間，契約也明定因政策可提前終止。

議員林延鳳指出，過往10年花費1.75億元的TYS，勞動局統計職涯諮詢服務1742人次，若以1至10月契約定義工作日，平均每日約7.2案；職業適性測驗1477人次的日平均約6.1案；勞動局稱媒合實習671人次，6月統計實際上工者僅29人。她直言如此成績要議會買單年預算超過千萬元繼續營運，是拿市民納稅錢開玩笑。

她表示，蔣市府成立青年局的目標之一是要「讓人才適得其所，穩步邁出青年就業的第一步」，她認為除了業務移撥，並無亮眼革新。

林延鳳說，青年職涯發展歸為未來青年局主政業務，相關場域也將移交，但是市府將青年局組織規程草案送入議會同時，勞動局卻上網招標明年勞務委外標案1608.6萬元，猶如亂上「霸王標」，綁架未來青年局長對相關業務的主導權，不禁質疑勞動局說法稱上標是為「業務延續性」。

勞動局回應職涯諮詢服務績效設定，北市今年規畫提供2000人次、高雄550人次、新北1000人，台北目標績效設定並未較低，且適性測驗是職涯諮詢中提供給需要青年的服務。今年實習成效追蹤至11月底，已有280人實際上工，也會持續追蹤是否轉為正職。

勞動局指出，考量青年職涯服務是市府不可中斷的業務，就業服務處原依進度辦理明年度招標採購事宜，鑑於青年局成立進度，現已調整履約期間為明年1至6月，並保留7至12月後續擴充彈性。若青年局提早於明年6月前成立，採購契約書亦明文規定得因政策變更因素，可與廠商提前終止契約，方便未來青年局實際規畫。

青年 職涯 北市 績效

延伸閱讀

中華電信台澎金馬四號海纜建置標案 首次由本地廠商得標

泰勒絲明年來台大巨蛋開唱？傳巡演有3空檔 北市府回應

要求支付北流1.9億爭議款 蔣萬安今向文化部下最後通牒

竹市香山綜合休閒運動館工地最新景象曝 完工要等明年

相關新聞

新北綠議員上午要侯友宜道歉 藍議員下午要賴清德道歉

民進黨議員卓冠廷、黃淑君、李宇翔等人今天上午要求國民黨總統參選人侯友宜為曝光精神疾病患者個資道歉，國民黨議員王威元、呂家...

成立青年局還招標職涯中心千萬標案 北市府挨批亂上霸王標

北市府籌備成立青年局在即，議員點名台北青年職涯發展中心（TYS）成效不彰，與此同時，市府還上網招標明年千萬元勞務委外標案...

三鶯線通車將增人口 鳳鳴重劃區成立小作所照顧身障者

新北市鶯歌鳳鳴地區現有人口約1萬6千多名，捷運三鶯線將於2年後通車，勢必再為地方帶來人口。新北社會局在鳳鳴派出所4樓成立...

大樓外牆安檢申報剩1個月 議員曝北市75%大樓未申報

北市大樓依規定實施外牆申報，屋齡30年、11樓共913棟，僅234完成申報，仍有679棟未完成。北市議員李明賢指出，離申...

北市青年局組織規程及編制座談會 議員最關心這問題

北市議會法規會上午針對北市青年局組織規程及編制表訂定舉行座談會，多數議員認為最大疑慮是如何避免疊床架屋，以及各局處橫向聯...

電子煙、加熱菸納管 北市累計開罰36件共119萬元

菸害防制法新法3月上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸，台北市衛生局統計，至今已開罰36件違法販售或使用電子煙、加熱菸等新興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。