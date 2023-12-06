成立青年局還招標職涯中心千萬標案 北市府挨批亂上霸王標

北市府籌備成立青年局在即，議員點名台北青年職涯發展中心（TYS）成效不彰，與此同時，市府還上網招標明年千萬元勞務委外標案，批此舉亂上「霸王標」，恐侷限新任青年局長主導權，籲重新思考TYS定位，應當改革而非「延續前坑」。勞動局回應，青年職涯服務不可中斷，鑑於成立進度已調整履約期間，契約也明定因政策可提前終止。

議員林延鳳指出，過往10年花費1.75億元的TYS，勞動局統計職涯諮詢服務1742人次，若以1至10月契約定義工作日，平均每日約7.2案；職業適性測驗1477人次的日平均約6.1案；勞動局稱媒合實習671人次，6月統計實際上工者僅29人。她直言如此成績要議會買單年預算超過千萬元繼續營運，是拿市民納稅錢開玩笑。

她表示，蔣市府成立青年局的目標之一是要「讓人才適得其所，穩步邁出青年就業的第一步」，她認為除了業務移撥，並無亮眼革新。

林延鳳說，青年職涯發展歸為未來青年局主政業務，相關場域也將移交，但是市府將青年局組織規程草案送入議會同時，勞動局卻上網招標明年勞務委外標案1608.6萬元，猶如亂上「霸王標」，綁架未來青年局長對相關業務的主導權，不禁質疑勞動局說法稱上標是為「業務延續性」。

勞動局回應職涯諮詢服務績效設定，北市今年規畫提供2000人次、高雄550人次、新北1000人，台北目標績效設定並未較低，且適性測驗是職涯諮詢中提供給需要青年的服務。今年實習成效追蹤至11月底，已有280人實際上工，也會持續追蹤是否轉為正職。

勞動局指出，考量青年職涯服務是市府不可中斷的業務，就業服務處原依進度辦理明年度招標採購事宜，鑑於青年局成立進度，現已調整履約期間為明年1至6月，並保留7至12月後續擴充彈性。若青年局提早於明年6月前成立，採購契約書亦明文規定得因政策變更因素，可與廠商提前終止契約，方便未來青年局實際規畫。