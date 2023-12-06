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三鶯線通車將增人口 鳳鳴重劃區成立小作所照顧身障者

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
小作所內除了體健器材外，露台也有園藝區，可讓教保員教導學員，利用鶯歌在地陶土捏製各種動物造型，並燒製成花器。圖／新北社會局提供
小作所內除了體健器材外，露台也有園藝區，可讓教保員教導學員，利用鶯歌在地陶土捏製各種動物造型，並燒製成花器。圖／新北社會局提供

新北市鶯歌鳳鳴地區現有人口約1萬6千多名，捷運三鶯線將於2年後通車，勢必再為地方帶來人口。新北社會局在鳳鳴派出所4樓成立新北市第33家小作所，可收20位身心障礙者，要讓未來鳳鳴重劃區及鄰近地區身障者，培養自立生活能力，以減輕家庭照顧或經濟負擔。

新北副市長朱惕之今在啟用儀式中表示，市長侯友宜施政的理念是要讓市民都能「安居樂業」，鳳鳴地區未來還會再新增人口，為讓身障者能就近獲得妥善的照顧，市府利用新建的鳳鳴派出所4樓做為小作所，樓下有警察全天候守護，形成最佳社會安全網。

中華啟能基金會執行長陳美花感謝市府和社會局釋出空間，表示小作所服務對象為15歲至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，目前6位學員都是居住於鳳鳴地區，走路就可以到小作所來。

朱惕之與社會局長李美珍等人一同和學員包裝三峽碧螺春茶糖，社會局表示，這是知名廠商委託小作所代為包裝，每包重量約101至103公克，學員仔細秤重後，再交給朱惕之包裝。

另外，朱惕之也參觀小作所內的體健器材，以及露台園藝區，可讓教保員教導學員，利用鶯歌在地陶土捏製各種動物造型，並燒製成花器，在熟悉社區中，接受照顧與生活自理訓練。

新北社會局在鳳鳴派出所4樓成立新北市第33家小作所，可收20位身心障礙者，朱惕之（中）等人一同和學員包裝三峽碧螺春茶糖。圖／新北社會局提供
新北社會局在鳳鳴派出所4樓成立新北市第33家小作所，可收20位身心障礙者，朱惕之（中）等人一同和學員包裝三峽碧螺春茶糖。圖／新北社會局提供
朱惕之（中）等人一同和學員包裝三峽碧螺春茶糖。圖／新北社會局提供
朱惕之（中）等人一同和學員包裝三峽碧螺春茶糖。圖／新北社會局提供

身障者 重劃區 三鶯線 新北

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