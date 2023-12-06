大樓外牆安檢申報剩1個月 議員曝北市75%大樓未申報

北市大樓依規定實施外牆申報，屋齡30年、11樓共913棟，僅234完成申報，仍有679棟未完成。北市議員李明賢指出，離申報截止不到1個月，仍有75%大樓未完成申報，他發現外牆檢查費用，從每平方公尺費用最貴1574元、最低50元，價差30倍；修繕費每平方公尺最貴7107元、最低78元，價差更高達91倍，有人寧願被罰錢也無法負擔。

李明賢指出，不論是否外牆檢測費用太高、檢測標準不一，若寧願被罰錢，也無法負擔大筆的檢測或修繕費用，加上如此高比例的未申報件數，代表這個檢測制度大有問題。

他說，市政府雖有提供將近30家檢測單位，外牆檢查費用、修繕工法不同，價差卻如此懸殊，民眾無所適從。但若以公家檢測修繕費用來看，像台電大樓外牆修繕花9000萬，都發局西寧出租國宅5379萬，但民間大樓誰有如此龐大經費來維修？也凸顯一大荒謬「政府花錢不手軟、民間精打細算」，公家大樓修繕快、民間大樓申報牛步化的現象。

北市建管處表示，外牆安全診斷檢查費用屬於市場自由機制，公平會也要求建築師、土木技師及結構技師等公會不得聯合訂定以防止壟斷情形發生。另外，繕費用最主要涉及診斷結果需修繕面積之多寡，其他如工法、材質及使用機具等亦為影響因素，已將目前已完成申報的「診斷檢查」及「修繕工程」經費公開於網站，便利有需求之民眾及管委會查詢參考。

建管處指出，公有建築物檢修需依政府採購法規定辦理招標程序，至於民眾私人所有之建築物，並無相關限制，可與合適機構或廠商議價，另小範圍的局部修繕或採整維方式之全面更新，後續建管處會針對外牆剝落補助範圍及額度檢討研議放寬。對於如需全面外牆進行拉皮，北市也有相關補助措施，最高補助金額為1200萬元。