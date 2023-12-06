北市青年局組織規程及編制座談會 議員最關心這問題

北市議會法規會上午針對北市青年局組織規程及編制表訂定舉行座談會，多數議員認為最大疑慮是如何避免疊床架屋，以及各局處橫向聯繫問題，例如青年貸款和創業補助，要向青年局還是產發局申請？另有學者建議青年界定是在幾歲以下，可再思考。研考會表示，業務如何切割清楚，仍有需改進的地方；年齡界定，原則上仍設定45歲以下。

政大教育行政研究所長教授吳政達指出，青年的起始點都是15歲開始，但要到幾歲？據聯合國相關機構，青年界定是在24歲，歐盟則是在29歲，北市設定為45歲做以下，可再思考。另外，台北市青年人口比其他縣市還低，可能是居住成本較大，居住、就業將是重點，青年事務應該擺在就業、新創等核心任務，尤其未來編列預算可放在此兩項，並延伸到居住。

台北大學公共行政及政策學系教授劉嘉薇另也指出，針對國際事務發展，符合台北市需要，讓外界更認識台北這個城市，透過青年局這個平台，對台北市的城市能見度，應有幫助。另外，有了青年局，青年會有認同感，認為「這是我的局」她問了許多學生，都認同台北市成立青年局，若能化解疊床架屋的問題，加上預算挹注，可讓台北市青年更好。

上午的座談會，共有10多位議員參與討論，主席是議會法規會召集人秦慧珠。議員討論內容包括國際上青年年齡的標準不同，北市青年年齡如何設定？另外，討論重點包括青年居住、就業和新創。大多數議員提到應避免疊床架屋，市府須整合組織文化。秦慧珠請市府將座談各方意見，做為修法備案，請市府1周內針對議員的詢答做成紀錄，將組織規程付委，法規會即可開始審查。

針對如何避免疊床架屋？北市研考會主委俞振華表示，青年局的業務，都是過去8年青年事務委員會和其他局處合作的結果，將當成基礎，未來避免疊床架屋，需要橫向聯繫機制。至於實際業務的切割用什麼標準？他說，以前是功能別的局處，現在是對象別的局處，像客委會一定是客家人，各層面都要顧，但年輕人各種都要顧，要怎麼顧？如何清楚的切割，都還有改進的地方。

至於年齡拉太大問題？俞振華說，有些業務，年齡不可能差這麼大，例如就業，職涯發展中心就是設定在18至29歲，未來要不要縮小？又怕影響其他人，像新創貸款，是45歲以下，會再討論要不要維持原框架，或專心做39歲以下，但若要把過去8年青委會業務和各局處合作業務收進來，原則上還是要設定45歲以下。