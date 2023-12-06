快訊

鋒燦民調／柯盈配支持者黏著度低 若棄保「這1組」成最大受益者

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

電子煙、加熱菸納管 北市累計開罰36件共119萬元

中央社／ 台北6日電
菸害防制法新法3月上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸，台北市衛生局統計，至今已開罰36件違法販售或使用電子煙、加熱菸等新興菸品，累計罰鍰金額119萬元。示意圖／Ingimage
菸害防制法新法3月上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸，台北市衛生局統計，至今已開罰36件違法販售或使用電子煙、加熱菸等新興菸品，累計罰鍰金額119萬元。示意圖／Ingimage

菸害防制法新法3月上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸，台北市衛生局統計，至今已開罰36件違法販售或使用電子煙、加熱菸等新興菸品，累計罰鍰金額119萬元。

菸害防制法新法全面禁止使用包含電子煙在內的各式類菸品，加熱式菸品則要經審查核定通過才能使用，違者可處新台幣2000元至1萬元罰鍰，違法販賣更可處20萬元至100萬元罰鍰。

北市衛生局健康管理科長林雪蘭今天告訴中央社記者，新制3月22日上路至今，針對違法使用電子煙及加熱菸等新興菸品，台北市累計開出22件、共4萬元罰鍰，包含4案因當事人為未成年而減輕罰責；另開出14件販售新興菸品、共115萬元罰鍰。

有關國民黨立委王鴻薇檢舉民進黨總統參選人賴清德競辦總幹事潘孟安吸食加熱菸一案，林雪蘭指出，已完成行政調查程序，將開立2000元裁處書。

林雪蘭表示，若民眾發現他人違法使用新興菸品，可透過「台北市陳情系統」網站向衛生局檢舉，且為了提高檢舉成立機會，最好提供具有明確時間紀錄的影像，同時附上地點及被檢舉人身分。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 北市 未成年 電子菸 抽菸

延伸閱讀

潘孟安租光電董座豪宅 王鴻薇：忘了當時怎麼打高虹安？

賴清德老家違建爭議國土署要新北提解方 地政局反批甩鍋

【重磅快評】賴清德只打王鴻薇 老家違建爭議再失分

被綠委疑侵入住居拍潘孟安出入豪宅 王鴻薇：歡迎來告

相關新聞

新北綠議員上午要侯友宜道歉 藍議員下午要賴清德道歉

民進黨議員卓冠廷、黃淑君、李宇翔等人今天上午要求國民黨總統參選人侯友宜為曝光精神疾病患者個資道歉，國民黨議員王威元、呂家...

成立青年局還招標職涯中心千萬標案 北市府挨批亂上霸王標

北市府籌備成立青年局在即，議員點名台北青年職涯發展中心（TYS）成效不彰，與此同時，市府還上網招標明年千萬元勞務委外標案...

三鶯線通車將增人口 鳳鳴重劃區成立小作所照顧身障者

新北市鶯歌鳳鳴地區現有人口約1萬6千多名，捷運三鶯線將於2年後通車，勢必再為地方帶來人口。新北社會局在鳳鳴派出所4樓成立...

大樓外牆安檢申報剩1個月 議員曝北市75%大樓未申報

北市大樓依規定實施外牆申報，屋齡30年、11樓共913棟，僅234完成申報，仍有679棟未完成。北市議員李明賢指出，離申...

北市青年局組織規程及編制座談會 議員最關心這問題

北市議會法規會上午針對北市青年局組織規程及編制表訂定舉行座談會，多數議員認為最大疑慮是如何避免疊床架屋，以及各局處橫向聯...

電子煙、加熱菸納管 北市累計開罰36件共119萬元

菸害防制法新法3月上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸，台北市衛生局統計，至今已開罰36件違法販售或使用電子煙、加熱菸等新興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。