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國家生技研究園區聯外道路工程貫通 預計114年完工

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道工程今天貫通，台北市長蔣萬安致詞。記者林俊良／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道工程今天貫通，台北市長蔣萬安致詞。記者林俊良／攝影

台北市政府工務局新建工程處辦理「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，由市長蔣萬安、內政部長林右昌共同主持隧道貫通典禮，感謝工程團隊工程順利推動。

「國家生技研究園區聯外道路工程」計畫範圍北側由忠孝東路7段及興中路交叉口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，自南側出隧道後銜接研究院1段130巷；新闢道路含隧道總長度約為824公尺，預計民國114年底完工。完成後可完整串聯國家生技研究園區及捷運南港站、南港轉運站重要設施，也導引車流行駛替代動線，降低整體道路壅塞情舒緩交通負荷，更為四分溪涉及地區建構完善的防汛救災代動線；此外，本工程隧道段設有獨立的自行車道及行人空間，充分展現以人為本的綠色運輸理念，未來將提供市民朋友安全舒適的自行車騎乘路線。

「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，自南側出隧道後銜接研究院1段130巷；新闢道路含隧道總長度約為824公尺，預計民國114年底完工。記者林俊良／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，自南側出隧道後銜接研究院1段130巷；新闢道路含隧道總長度約為824公尺，預計民國114年底完工。記者林俊良／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，由市長蔣萬安（右五）、內政部長林右昌（右四）共同主持隧道貫通典禮，感謝工程團隊工程順利推動。記者林俊良／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，由市長蔣萬安（右五）、內政部長林右昌（右四）共同主持隧道貫通典禮，感謝工程團隊工程順利推動。記者林俊良／攝影
台北市政府工務局新建工程處辦理「國家生技研究園區聯外道路工程」，隧道今天貫通，工程人員開心的從貫通的缺口走過來典禮現場。長度約716公尺的隧道穿越中南山，自南側出隧道後銜接研究院1段130巷；新闢道路含隧道總長度約為824公尺，預計民國114年底完工。記者林俊良／攝影
台北市政府工務局新建工程處辦理「國家生技研究園區聯外道路工程」，隧道今天貫通，工程人員開心的從貫通的缺口走過來典禮現場。長度約716公尺的隧道穿越中南山，自南側出隧道後銜接研究院1段130巷；新闢道路含隧道總長度約為824公尺，預計民國114年底完工。記者林俊良／攝影
台北市政府工務局新建工程處辦理「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，計畫範圍北側由忠孝東路7段及興中路交叉口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，自南側出隧道後銜接研究院1段130巷；新闢道路含隧道總長度約為824公尺，預計民國114年底完工。完成後可完整串聯國家生技研究園區及捷運南港站、南港轉運站重要設施，也導引車流行駛替代動線，降低整體道路壅塞情舒緩交通負荷。記者林俊良／攝影
台北市政府工務局新建工程處辦理「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，計畫範圍北側由忠孝東路7段及興中路交叉口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，自南側出隧道後銜接研究院1段130巷；新闢道路含隧道總長度約為824公尺，預計民國114年底完工。完成後可完整串聯國家生技研究園區及捷運南港站、南港轉運站重要設施，也導引車流行駛替代動線，降低整體道路壅塞情舒緩交通負荷。記者林俊良／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道今天舉行貫通典禮，內政部長林右昌到場致詞，感謝工程團隊工程順利推動。記者林俊良／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」隧道今天舉行貫通典禮，內政部長林右昌到場致詞，感謝工程團隊工程順利推動。記者林俊良／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，預計民國114年底完工。完成後可完整串聯國家生技研究園區及捷運南港站、南港轉運站重要設施，也導引車流行駛替代動線，降低整體道路壅塞情舒緩交通負荷。記者林俊良／攝影
「國家生技研究園區聯外道路工程」，自111年2月25日開工迄今，隧道工程今天貫通，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，預計民國114年底完工。完成後可完整串聯國家生技研究園區及捷運南港站、南港轉運站重要設施，也導引車流行駛替代動線，降低整體道路壅塞情舒緩交通負荷。記者林俊良／攝影

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