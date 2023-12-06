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公立納骨塔缺、私塔有百萬空位 新北殯葬處：升格前核定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市公立納骨塔供不應求，但私立納骨塔卻還有135萬個位置。圖為淡水公立納骨塔。記者葉德正／攝影
新北市公立納骨塔供不應求，但私立納骨塔卻還有135萬個位置。圖為淡水公立納骨塔。記者葉德正／攝影

公立納骨塔一位難求，新北市民政局正興建八里、鶯歌與規畫中和第二公立納骨塔，不過新北市議員黃淑君在議會質詢時指出，公立納骨塔有12萬個空位，私立納骨塔更有132萬個位置，市府目標到底要蓋幾個位置？民政局長林耀長表示，公立納骨塔市區確實供不應求；殯葬處則說，私立納骨塔都是升格前核准，市府持續加強管理。

黃淑君指出，新北市目前有19座公立納骨塔，使用率約62.09%，還有12萬2000多個空位，私立納骨塔有32座，目前啟用25座使用率19.58％，尚有132萬個空位可以申請。

黃淑君質疑，仍有這麼多空位，但私人塔位、公有塔位持續興建中，新北市目前400多萬人口，到底市府想要達到興建的目標是什麼？

民政局長林耀長指出，新北市靠近市區的公立塔位確實供不應求，包括中和、鶯歌、新莊、五股等地，都快要滿了，目前有剩餘塔位的多是比較偏鄉的三芝、石門、萬里等地。

殯葬處長黃秀川指出，私立納骨塔數量都是升格前核准的，新北市府改制過後，沒有核定半個私人納骨塔量，雖然偏鄉還有數量，但需求也是不斷增加。

目前新北正在興建的納骨塔有八里5萬個櫃位、鶯歌5萬個櫃位，中和第二納骨塔正在設計，希望能夠滿足3萬個櫃位需求，黃秀川說，會興建就是真的這些地方都滿了。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩也提到，新北市去年送審的殯葬自治條例被退回後，今年兩個會期都沒有再送，她認為，殯葬自治條例對於納骨塔使用年限，要有相關規定，不能一放就永遠不用管，一代人大概60年左右，如果只進不出，公立納骨塔當然會不足。

林耀長表示，先前送的自治條例已有把年限納入，目前持續滾動檢討中，民政局會盡快把新條例在明年初送議會審議。

黃秀川表示，自治條例先前送議會時，程序會希望他們再溝通，先前訂定的條例，已經有納入50年限，50年後，會通知家屬確認是否要繼續存放，如果要繼續必須再支付費用，如果家屬不理會相關通知，殯葬處會徹查，完成一切行政程序後，改由環保葬等方式處理，確保民眾使用權益。

納骨塔 偏鄉 新北 議員 民進黨

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