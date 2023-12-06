週六「挺美好音樂會」演出卡司一次看！文化人籲好事不中斷。 圖／台灣文化產業發展協會 提供

一群關心台灣未來的文化人共同發起「挺美好音樂會」，將於12/9本週六在台北二二八公園音樂台登場，呼籲大家2024挺美好！活動為免費入場，並於現場限量贈送「2024挺美的」、「2024挺好的」別針胸章。演出陣容包含饒舌歌手YoungLee／神經元／顏冠希JY／魏買加／洛克、金鐘主持人邵大倫／柯大堡、新生代創作人睿又、金曲歌手Ilid Kaolo以莉高露、創作女聲PiA吳蓓雅、「編織系」創作樂團青虫aoi、傳統中創新的樂團打幫你、國際巡演經驗豐富的翃舞製作。

12/9「挺美好音樂會」現場將限量贈送「2024挺美的」、「2024挺好的」別針胸章。 圖／台灣文化產業發展協會 提供

獲獎無數的邵大倫將任「挺美好音樂會」主持人，他今年榮獲第58屆廣播金鐘獎時，於致詞中感性表示，無論是過去的文化還是流行音樂的背後，都有一個存在的價值，就是我們台灣的價值，我們可以自由來做自己想要做的事情，因此他非常感謝出生在台灣，「我愛這片土地，這是我的國家，所以我真的希望大家都能珍惜我們台灣的價值」。當時此番發言感動無數人，12/9晚間也將以其深厚主持功力帶動全場氣氛；同樣受金鐘獎肯定的柯大堡，則會在「挺美好音樂會」中切換成歌手身份，與睿又一起帶來〈勇敢自由飛〉，以溫暖歌聲唱出台灣人的堅韌、勇敢，帶領聽眾勇敢起飛。

台南出身的YoungLee是首屆《大嘻哈時代》冠軍，從國華街甜甜圈店走到稱霸台饒舞台，創作仍保有初衷，以其誠懇、純粹的熱血擄獲歌迷的心；有「新生代饒舌詞王」美稱的神經元，曾征戰《大嘻哈時代2》，週六將在「挺美好音樂會」重現YouTube上觀看次數破百萬的〈台大醫學Freestyle〉等歌曲；「人人有功練」顏冠希JY、魏買加、洛克預計共同演唱〈台灣這裡〉，rap出台灣美好的日常景象和歷史，以及在自由民主中長出的多元文化樣貌。

來自阿美族的Ilid Kaolo以莉高露為金曲獎最佳原住民語歌手，唱腔多元，時而渾厚、時而慵懶，感染力十足，「挺美好音樂會」將獻上以女性角度出發的歌曲，大展女力；自詡為「音樂教育推廣者」的創作才女PiA吳蓓雅，希望透過音樂鼓舞年輕人，其作〈我作主〉鼓勵大家勇敢追夢，並為自己的決定負責。

青虫aoi樂團致力於台語創作，初試啼聲便一舉入圍金曲獎年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳新人獎，週六要帶來的歌曲皆收錄在入圍金曲獎的專輯《有你的故事》當中，令人期待；打幫你樂團由多次入圍金曲獎的音樂人劉榮昌創立，「打幫你」在客家話中為多虧有你的意思，表達對一路支持的鄉親好友的感謝，「傳統中創新」是打幫你的創作核心，試圖將傳統⾳樂元素融入現代節奏中，創造出台灣風味的世界⾳樂。

「挺美好音樂會」將於12/9（六）晚間6點在台北二二八公園音樂台舉行，活動為免費入場，並於現場限量贈送「2024挺美的」、「2024挺好的」別針胸章。12/9（六）晚間6時30分起將於「島路行動」YouTube頻道、Facebook粉絲專頁直播，更多資訊請鎖定「島路行動」Facebook、Instagram粉絲專頁。