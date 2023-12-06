新莊中港大排10日起年終大掃除 將封閉部分河廊步道
位於新北新莊的中港大排因豪大雨侵蝕，導致底部有大量泥沙淤積，新北水利局將從10日至年底辦理一年一度的年終大掃除，屆時將封閉部分河廊步道，完成後將帶給民眾更佳的休閒遊憩場所。
中港大排除平時肩負防汛期間滯洪功能外，也是民眾休憩好去處，但因汛期期間受豪大雨及颱風侵襲影響，導致河廊內底部大量泥沙淤積。水利局為維護中港大排的水質、景觀及生態，將辦年度大掃除。
水利局長宋德仁說明，今年清洗河廊有別以往，中港大排志工隊於11月25日辦理「清圳趣」活動，為清洗中港大排揭開序幕，活動述說舊時期的水圳道於秋收後，關閉水門清理淤沙，以利來年春耕圳道可以暢通無阻。
活動當天透過志工隊的示範與手作課程，讓民眾了解中港大排的水文化及清洗工作人員的辛勞，並喚起了新莊人對中港大排自發性的關心及重視，提醒大家共同愛護中港河廊的重要性。
水利局表示，年終大掃除從12月10日至12月31日，清洗範圍由自立廣場至凹灣碼頭，長約1.8公里，除了清理河道內淤泥及青苔外，還有周遭落瀑、造形石、石堆、木棧道、河廊步道、噴水池及堤防牆面等設施。
宋德仁說，水利局於中港大排清洗作業時，將封閉部分河廊步道；當河廊全數清洗完畢後，將回復原本滯洪及遊憩的功用。
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