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付費遊樂場撞傷頭 新北勒令暫停營運

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
洪姓女子拿著兒子的驗傷報告，指控業者僅付醫藥費後就消失不聯繫。記者江婉儀／攝影
洪姓女子拿著兒子的驗傷報告，指控業者僅付醫藥費後就消失不聯繫。記者江婉儀／攝影

新北市洪姓女子11月底帶6歲兒子到新店裕隆城兒童遊樂場玩耍，玩器材時沒站穩倒地，被遊具撞到頭部縫1針。家長控訴，業者除陪同就醫就無後續，要求改善環境別再有人受害。新北市經發局已勒令業者暫停營運。

業者說明，出事設施已暫停使用，全館5日暫停營業一天，全面檢視設施安全性，事發至今持續與家長聯繫，絕無不關心。

洪女昨由市議員張維倩陪同說明過程，她說，當天帶兒子去裕隆城5樓「木育森林」兒童遊樂場，付450元門票入場。使用「飛機衝浪」遊樂設施，遊戲空間狹長，有2個類似鞦韆的遊具，可前後擺盪，2個遊具距離近，兒子滑倒落地時，來不及爬起，就被旁邊的踏板撞擊頭部，痛得大哭。

洪小姐指控，她發現兒子流血時，向工作人員要急救箱簡單處理，現場人員缺乏應變經驗，只能先前往醫院就診，業者付完醫藥費790元後，聲稱會與保險人員討論理賠，就再無聯繫，事後裝沒事繼續營業。

張維倩表示，依照「兒童遊戲場設施安全管理規範」，經發局應為安全把關，包含遊戲場域圖面是否符合送審資料，各項遊具要有足夠保護措施或緩衝空間，呼籲市府做全面性總體檢。

經發局回應，稽查人員12月4日晚間到場，發現入園條件及現場管理無年齡限制，現場告知業者，應依規定於設施開放使用前備妥相關資料送主管機關備查，否則依消保法第36條命停止經營，繼續經營可處6萬至150萬元罰鍰。

「木育森林」業者說，館內有急救箱，有為受傷男童簡單包紮，陪同就醫後有留聯繫方式，也有打電話慰問。事發後已拆除其中1座設施，使用該設施必須戴安全帽，當時館內人多，工作人員疏忽才發生意外，會加強訓練。

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