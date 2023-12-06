新北議員質疑約聘職等過高 研考會：專業任用

新北市議會審議2024年總預算，市議員鄭宇恩發現，研考會約聘雇職等高得嚇人，其中十等六階、十等一階薪資高達7萬，位階等同資深科長、專委，對其他通過國家考試公務員不公平，有酬庸之嫌。研考會主委林豐裕解釋，新北市明年規畫淨零碳排、永續城市、高齡化等8大政策，需要專業約聘人員，是專業任用，絕無酬庸。

鄭宇恩指出，公務員經過特考，透過年資、嘉獎與長官賞識，才能一階一階往上升，研考會約聘人員，職等直接壓過這些從基層慢慢耕耘的人，到底哪些約聘人員可以直接取得如此高的職等，市府要因此編列一年608萬餘元預算。

鄭也說，其他局處如交通局、捷運局，最高約聘人員也只有六等、七等，質疑為何研考會高人一等？

林豐裕表示，研考會任用人員是依據中央訂定的聘用人員聘用條例相關規定辦理，約聘九、十等需具備專門條件知識才能聘用，如十等需要碩士學位、擔任相關工作重要職務6年以上，九等要有碩士學位、相關工作4年以上。

林豐裕強調，去年防疫期間，市府急需相關人才，才會聘用約聘人員，雖有8個職缺但只聘用2人，各是九等、十等。新北市政府明年規畫淨零碳排、2030年新願景、疫後規畫、永續城市、高齡化、少子化及醫療資源配置、居住正義、青年政策、智能城市等，聘請8人是針對不同專長，沒有酬庸。

不過鄭宇恩質疑，研考會尚未決定好哪些是工作重點，就先編列預算，要求預算核實編列及提供相關資料。主席蔣根煌裁定這筆預算延後討論。