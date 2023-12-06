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台水2年投近16億 新北促加速汰管

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市鶯歌區文化路陶博館前去年發生爆管事件，嚴重影響當地交通。圖／新北水利局提供
新北市鶯歌區文化路陶博館前去年發生爆管事件，嚴重影響當地交通。圖／新北水利局提供

台水公司2020年至去年已汰換新北125公里老舊管線，今明兩年再投入15.7億汰換56件約109公里管線，副市長朱惕之昨要求加速汰換，台水指出，泰林路接明志路管線汰換計畫，因車流量大、路幅窄施工困難，廠商投標意願低，朱聽後直言「這樣說老百姓會聽不下去」，管線、工程單位都要克服困難。

新北老舊水管長度達數百公里，爆管事件時有所聞，尤其超過300mm以上的大口徑自來水管，可能造成路面坍塌損害建物，讓周邊交通大打結，去年鶯歌文化路自來水管爆裂，路面坍塌，嚴重影響三峽往鶯歌、桃園的通行。

台水公司第十二區管理處副處長陳文龍昨在新北災害防救會報，報告新北自來水管線汰換進度，汰換管線以管線漏水頻率排定優先順序，他舉十二區管理處為例，2020年300mm以上大口徑破管31件、2021年29件、2022年22件，今年至10月16件，有逐年減少趨勢。

陳文龍表示，新北2020年至2022年累計汰換125公里左右，接下來2023、2024預計再投入15.7億汰換56件管線，預計可達109公里。

朱惕之要求速度再加快，陳文龍表示，目前確實遇到一些困難，泰山泰林路至明志路的PSCP管汰換共兩標案，沒有廠商有意願投標，主要原因是交通流量非常大，加上路幅不夠，現在全台PSCP管汰換案件非常多，後續先檢討工法，盼增加廠商施作意願。

朱惕之認為，大家要一起努力克服困難，水公司目前正在設計的板橋南雅南路管線更生統包工程，預計明年4月施工，這條工程可能也會面臨與泰林路相關情況，要特別注意。

「真的換太慢。」議員呂家愷指出，土樹三鶯換管率是全新北最低，不到20％，當初水公司估計到2029年才能完全完工，老舊管線隨時有可能爆裂，去年鶯歌文化路的噩夢不能再重演。地下民生管線複雜，牽一髮而動全身，除水公司努力，希望在地立委能幫忙爭取預算。

議員李宇翔表示，自來水管線老舊，可能導致民生用水水質堪慮，泰林路車流量大，可以晚上施作，有許多彈性作法，施工困難不該成為施作延遲理由。

新北 流量 議員

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