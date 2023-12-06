南港都更回饋 里民轟全變辦公室

國產建材實業公司在北市南港區西新里建20層新大樓，市值百億，市府獲回饋10層樓、約近7000坪，但全規畫為衛生局辦公室，在地居民批，里內連一個像樣活動中心都沒有，市府卻與民搶地，一坪都不願意分給里內，市長蔣萬安表示，回饋比例與回饋空間的使用方式，是前市府決定，會請局處加強溝通。

國產建材實業公司位於西新里的國產水泥基地，2012年向北市府申請從工業區變更為特別商業區，依規定回饋土地給市府，市府委託國產建材實業共同建新大樓，預計2026年完工。

民進黨立委高嘉瑜昨陪南港區西新里長胡家瑒及里民辦記者會，胡家瑒表示，分回10層樓總共近7000坪，市值超過100億，但市府竟然連一坪都沒有拿來規畫社會住宅與任何的公益空間，7000坪全部都送給衛生局要做全新的辦公室，衛生局目前辦公室就在市政大樓裡面啊，有什麼急迫性一定要換全新的辦公室呢？

里長胡家瑒表示，該案曾在2014年舉辦公聽會，當時市府曾說規畫南港區健康活力園區及中繼期照護區等醫療衛生機關，如今卻翻臉不認帳，尤其里內的設施不足，如活動中心位在橋下涵洞空間，漏水狀況嚴重，質疑「到底是在地居民重要，還是蓋衛生局豪華辦公室重要」？

高嘉瑜質疑，該用地若由市府統籌規畫，可蓋1000戶社宅，最後卻選擇跟建商合建，還將最有價值的1到10樓還給建商，質疑有「圖利」之嫌，將送監察院調查。

蔣萬安表示，里長反映後就請秘書長開會議包括都發局、衛生局、民政局討論，其實當時的回饋比例與回饋空間的使用方式，前市府就已經決定，當然他會請相關局處，持續加強與地方溝通，聆聽地方聲音。

都發局說，該案一切都符合程序，當初國產實業回饋公園、道路、建地給市府，市府因財務上考量，與國產實業合建大樓，成本由建商出資，回饋比例也有請估價師評估過。

衛生局說，目前有照管中心及部分府外單位，在外租用辦公室或借用其他機關空間，考量未來規畫長照10年、社會安全網照顧等計畫，預期2029年員工數恐增加到某上限，才向市府提出需求。

民政局坦言，西新里里民中心環境條件較不理想，目前有在尋覓他地點，並提報市府列管。