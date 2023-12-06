北流爭議款 蔣萬安向文化部下通牒

爭論多時的台北流行音樂中心1.9億元爭議款墊付案，北市議會教育委員會上個月初審通過，送大會二讀時，因有議員反對市府付這筆錢而卡關。台北市長蔣萬安昨表示，會再函文文化部一次，若仍不支付，將由法務局啟動法律程序。文化部指出，已依法行政，不宜落入情緒作為。

議員汪志冰昨質詢指出，為了調解1.9億元墊付款，文化局共8次函請文化部撥款，但文化部最後祭出殺手鐧，今年7月1日最後一次函復市府，不另編經費支應。文化部耍流氓、賴皮，市府連如何計算的公式、如何產生費用都提出，文化部假裝不懂，仍拒絕支付。

副市長李四川說，工程的結算，當然是委辦單位要負全部責任，委託的部分是文化部，北市府只是代辦，蔣萬安接任時，因所有程序都已經完成，現在是做墊付，「最後還是要向文化部要這個錢」，因為所增加的1.9億，是設計、監造和管理部分，不是工程部分。

蔣萬安也說，文化局已經給他報告，強調衍生的費用，文化部須要負責任，所以會向文化部要這筆錢，「一定會向業主討」。

汪志冰要求北市給期限，蔣萬安表示，一定會要跟文化部要回來，1個月內會發文，請文化局再溝通說明市府堅定立場，法務局也會著手後續訴訟。法務局長連堂凱說，局內已經有討論過訴訟，市長決定就會處理。

文化部回應，有關北流工程爭議款，已多次對外完整說明，整體計畫經費依協議書規定，於核定60億元預算內執行，文化部既已經撥付，依法行政不宜落入情緒作為。