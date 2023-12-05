新北擬限定公立納骨塔位使用50年、公墓7年 活化空間轉環保葬

新北市議員今天要求訂定殯葬管理自治條例，限定公墓與塔位使用年限，活化土地使用。市府說，贊同環保葬並循環使用，條例草案有訂定年限，盼望明年初將條例送議會審查。

新北市議會下午舉行三讀議案二讀會，審查新北市府預算。國民黨籍市議員陳明義、民進黨議員鄭宇恩、黃淑君、鍾宏仁等人，都關心納骨塔櫃位議題，盼不要無限制興建納骨塔。

鄭宇恩表示，新北市擴建舊塔、興建新塔的做法，無法根本解決塔位不足問題。新北市殯葬自治條例應列入限制存放年限。骨骸存放一定的年限後，應轉化為樹葬、海葬或環保葬，騰出空間提供後續子孫使用。

黃淑君、鍾宏仁表示，現有公立納骨塔櫃位、私立納骨塔櫃位，合併有150萬個櫃位，應足夠使用；但私人塔位很貴，希望通過殯葬自治條例落實管理，公有納骨塔提供公共服務，城鄉局應透過都市計畫規劃需求，不要一直核准興建私人納骨塔。

民政局長林耀長答詢說，民間申請興建納骨塔不一定會核准，業者須與周邊居民溝通與說明。他認同新北市公有納骨塔要限制年限，希望明年初將「新北市殯葬管理自治條例」送到議會審議，也能排入審查議程。

林耀長說，市府鼓勵環保葬，市區的納骨塔需求較高，鶯歌區納骨塔有5萬個櫃位、八里區納骨塔有5萬個櫃位。將來若殯葬管理自治條例通過後，會依需求滾動式調整櫃位數量。

殯葬管理處長黃秀川說，殯葬管理自治條例草案之前有送議會審查，但在程序委員會並未排入議程。草案規劃，限定公墓使用年限為7年，有特殊情形必要時，可延長使用3年，公立納骨塔櫃位為使用50年。