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北流1.9億爭議款蔣萬安揚言啟動法律程序 文化部：不宜落入情緒作為

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）今天赴市議會市政總質詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天赴市議會市政總質詢。記者余承翰／攝影

台北流行音樂中心1.9億元爭議款墊付案爭論多時，台北市長蔣萬安今赴議會總質詢表示，會再函文文化部一次，若仍不支付，將由法務局啟動法律程序。文化部回應，依法行政不宜落入情緒作為。

文化部委託北市府代辦北流工程，因工程變更衍生額外設計、監造及管理費1.9億。這筆金額的責任歸屬，文化部與市府雙方一直無共識，每月孳生80萬利息。北市議會教育委員會上個月初審通過此一墊付案，附帶決議是北市府明年循追加預算程序辦理，且不主張向文化部興訟，但送大會二讀時，因有議員反對市府付這筆錢卡關。台北市長蔣萬安今赴議會總質詢表示，會再函文文化部一次，若仍不支付，將由法務局啟動法律程序。

文化部回應，有關北流工程爭議款，已多次對外完整說明。文化部重申，整體計畫經費依協議書規定，於核定60億元預算內執行，文化部既已撥付，依法行政不宜落入情緒作為。

文化部 蔣萬安 台北流行音樂中心

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