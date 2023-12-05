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新北原民志工表揚大會 年過80仍持續服務感動眾人

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
今年已80多歲林玉桂女士（右）持續擔任志工，新北副市長陳純敬頒發感謝狀及獎勵金。記者李成蔭／攝影
今年已80多歲林玉桂女士（右）持續擔任志工，新北副市長陳純敬頒發感謝狀及獎勵金。記者李成蔭／攝影

新北原民局今晚舉行志工表揚大會，當中有位80歲奶奶表示服務的日子每天都開心，會一直服務下去；也有服務超過10年的，希望能幫助都會區的族人融入，看到族人們受幫助後的笑容，也感到很有成就感，會持續服務下去。

表揚大會參與志工總計超過150人，受表揚行列中，服務滿2年以上的資深志工有75人，服務滿10年以上志工則有張切妹、董秀英及黃林秀連3位，副市長陳純敬頒發感謝狀及獎勵金，現場氛圍溫馨感人。

其中有名林玉桂女士，今年已80多歲，卻仍持續做。她分享過去在文健站考試、上課等，當志工過程中常常也唱歌，一點也不感覺到辛苦，每天都開心，未來也會持續服務下去。

另一名服務超過十年的張切妹女士，生活也超級充實，周一三五在調解會、周二及周六在原住民服務中心，其餘時間在三重拜出所。她表示，會想服務大家是因為原住民族人們剛到都會區有點膽怯，她希望能幫助；在調解會時，也曾碰過有些人不懂相關法律，一聽到她講母語就馬上親近了起來，最後也協助對方將損失降到最低。

另外，全市25處文健站中，目前有2站文健站在今年試辦部落廚房計畫，汐止一名獨居阿嬤長期飽受帕金森氏症所苦，前陣子因症狀發作而倒臥在廚房門口，「原味送餐員」發現後立即請文健站照服員趕來現場，會同警方及開鎖人員即時展開救援行動，避免憾事發生，相當感人。

陳純敬表示，原住民志工很多都已經是退休人士，卻還精力旺盛，有愛心來無私奉獻，尤其像原味送餐員其實也是社會安全網的一環，協助市府；同時也因志工們訪視，進而了解弱勢家庭的需求，對高風險家庭能及時預警，志工們也成為定社會不可或缺的重要力量。

新北原民局長Siku Yaway林瑋茜指出，原民志工的加入，為原民局、文健站及原家中心捎來溫暖，也為原民局提升了行政效率，希望更多人能加入原民局志工行列，散播愛與服務的能量。

表揚活動結合了課程與餐敘，上午先是在鶯歌辦理教育訓練，下午則移師當地知名的陶瓷教室進行手作DIY，志工們大多年屆退休或已退休，透過手作DIY彷彿又回到兒少時光，童心大起，也藉機放鬆身心；晚間再到市府一樓餐廳用餐授獎。

新北原民局今晚舉行志工表揚大會，副市長陳純敬致詞。記者李成蔭／攝影
新北原民局今晚舉行志工表揚大會，副市長陳純敬致詞。記者李成蔭／攝影
新北原民局今晚舉行志工表揚大會，表揚大會參與志工總計超過150人，受表揚行列中，服務滿2年以上的資深志工有75人，服務滿10年以上志工則有3位。記者李成蔭／攝影
新北原民局今晚舉行志工表揚大會，表揚大會參與志工總計超過150人，受表揚行列中，服務滿2年以上的資深志工有75人，服務滿10年以上志工則有3位。記者李成蔭／攝影
新北原民局今晚舉行志工表揚大會，副市長陳純敬致詞。記者李成蔭／攝影
新北原民局今晚舉行志工表揚大會，副市長陳純敬致詞。記者李成蔭／攝影
擔任原民志工服務超過十年的張切妹女士，生活也超級充實，周一三五在調解會、周二及周六在原住民服務中心，其餘時間在三重拜出所。她表示，會想服務大家是因為原住民族人們剛到都會區有點膽怯，她希望能幫助。記者李成蔭／攝影
擔任原民志工服務超過十年的張切妹女士，生活也超級充實，周一三五在調解會、周二及周六在原住民服務中心，其餘時間在三重拜出所。她表示，會想服務大家是因為原住民族人們剛到都會區有點膽怯，她希望能幫助。記者李成蔭／攝影
新北原民局今晚舉行志工表揚大會，表揚大會參與志工總計超過150人，受表揚行列中，服務滿2年以上的資深志工有75人，服務滿10年以上志工則有3位。記者李成蔭／攝影
新北原民局今晚舉行志工表揚大會，表揚大會參與志工總計超過150人，受表揚行列中，服務滿2年以上的資深志工有75人，服務滿10年以上志工則有3位。記者李成蔭／攝影

原住民 新北 志工

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