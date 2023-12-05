泰勒絲明年來台大巨蛋開唱？傳巡演有3空檔 北市府回應
美國大咖歌手泰勒絲Taylor Swift據傳明年1月、3月底到4月可能會來台灣大巨蛋開唱，台北市議員詹為元今天在議會質詢問及此事。北市府沒有對此回應，僅表示國內外知名藝人想來大巨蛋開唱，針對未來審查、規範等，會儘速開會議討論。
據傳，泰勒絲明年將巡迴全球舉辦「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」，目前排定2月在日本東京開唱，2月底則到澳洲，3月至新加坡，5月才前往歐洲，因此，1月、3月底到4月停留在亞洲的空檔，可能有機會來大巨蛋開唱。
對此，詹為元質詢時先是詢問北市長蔣萬安，以及體育局、文化局相關局處，是否能舉辦演唱會？有沒有藝人來申請？體育局長王泓翔表示，目前沒有，現在除了體育賽事之外，其他臨時性活動都要符合使照相關規定，在12月亞錦賽結束後，會跨局處進行相關討論。
隨後，詹為元詢問泰勒絲開唱傳聞是否可信？文化局長蔡詩萍回應，目前還是傳聞中，身為文化局長希望有機會替台灣流行音樂爭取場地。
另一方面，詹為元也詢問，亞錦賽總冠軍戰的場地？台北市長蔣萬安表示，如果中華隊有進到決賽，會將賽事拉到大巨蛋，觀賽人數希望能開到2萬7千人。
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