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新北單身聯誼男女報名人數差很大！綠營喊刪預算50％ 市府：每場都滿額

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市民政局長林耀長表示，單身聯誼男性報名確實比較踴躍。記者葉德正／攝影
新北市民政局長林耀長表示，單身聯誼男性報名確實比較踴躍。記者葉德正／攝影

新北市民政局每年舉辦七場單身聯誼活動，新北市議會民進黨團指出，新北結婚、生育率不增反減，且男女失衡，男性報名人數是女性的3到4倍，動議刪除該筆91萬元的預算50％。民政局長林耀長表示，報名男生確實比較踴躍，不過每次報名男、女均有滿額，會持續舉辦，增加新北婚育率。議長蔣根煌裁定延後討論。

新北市近兩年單身聯誼，2022年共舉辦6場，報名男性2020人、女性僅810人，2023年共舉辦7場，報名男性2306人、女性751人，男性人數是女性的2到3倍。民政局表示，每場錄取60人，男女各半。

新北市議員廖宜琨指出，新北市每年舉辦七場單身聯誼，人事處也有舉辦給市府員工的單身聯誼，他認為很多市府員工也是市民，為何要疊床架屋，應該把相關資源整合；且新北市單身聯誼活動是陽盛陰衰，男生報名踴躍，女生卻興趣缺缺，相關成效應該檢討。

民進黨團指出，單身聯誼活動已經辦了11年，新北市結婚率卻是從2019的6%逐年遞減，去年只剩5.37％，正面效果有限，同樣動議刪除聯合婚禮預算20％。

新北市議員黃淑君也說，新北每年都編列上億生育獎勵金，同樣近年生育人數不斷下降，過去每年有兩萬新生兒，今年只剩一萬六千人，今年下半年發的媽媽手冊也減少，如果生育獎勵金無法核實，他認為整筆預算應該動議延後，重新檢討生育獎勵金發放標準。

民政局長林耀長指出，單身聯誼確實男生報名比較踴躍，女生可能比較內向等因素，不過每次報名男、女均有滿額，沒有湊數，市府會持續每年辦理七場，全力拚新北婚育率，相關預算他會持續與議員溝通。議長蔣根煌裁定延後討論。

單身聯誼活動 生育

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