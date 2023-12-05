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新北雙溪松大書畫班臥虎藏龍 90歲阿嬤作品上千幅

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪松年大學書畫班高齡90歲的連莊瑞珠阿嬤(右)，累積作品上千幅，也藉由她的畫作，展現她過人的活力。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪松年大學書畫班高齡90歲的連莊瑞珠阿嬤(右)，累積作品上千幅，也藉由她的畫作，展現她過人的活力。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪松年大學書畫班今(5)日舉行結業式，書畫班裡畫虎藏龍，各個都可以畫出大師般的作品，其中已經高齡90歲的連莊瑞珠阿嬤，參加書畫班已經24年，她無師自通不論是山水畫，花卉，動物等，都可以藉由細膩的筆觸呈現，累積作品上千幅，也藉由她的畫作，展現她過人的活力。

松年大學書畫班學員連莊瑞珠阿嬤說，從年輕時期就喜歡自己畫畫，想到什麼就畫什麼，後來參加松年大學的書畫班，一待就是24年，經由老師長年的指導下，更能體會到書畫的樂趣，一般老人家一到下午就會睡午覺，她倒是沉浸在她的畫畫世界，越畫精神越好呢!

雙溪區公所表示，松年大學書畫班年齡層廣泛，最高齡也有九十歲的長者，學習書畫不只可以陶冶身心靈，還可以讓手指頭靈活不老化，今天的作品也呈現每一個學員的自我風格，歡迎大家一起加入松年大學活到老學到老。

阿嬤 畫作

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