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玩遊戲賺點數換生活用品 汐止禮門里志工同樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區禮門里舉辦聯歡活動，設計了挑橡皮筋、保齡球等遊戲項目，讓志工們玩遊戲賺點數再換生活用品，現場歡笑聲不斷。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區禮門里舉辦聯歡活動，設計了挑橡皮筋、保齡球等遊戲項目，讓志工們玩遊戲賺點數再換生活用品，現場歡笑聲不斷。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區禮門里獲得新北市里環境認證五星9連霸，平時在環境維護上下了很大的功夫，尤其志工都非常辛苦付出，為了感謝他們，歲末年終里辦公處就舉辦聯歡活動，特別的是，以資源回收物設計了挑橡皮筋、保齡球等遊戲項目，讓志工們玩遊戲賺點數再換生活用品，現場歡笑聲不斷。

下午時間，志工們在活動中心集合，這次沒有要去打掃，而是參加里辦公處專門為他們安排的聯歡活動，現場設計了好幾項的關卡，讓志工們在遊戲中賺點數，有一關是志工嘴裡咬著吸管往前衝，要比的是用吸管挑橡皮筋誰的數量多，志工們為了點數豁出去，拼命要將雨傘架上的橡皮筋全都挑下來。

禮門里長李朝發表示，志工平時都很辛苦在幫忙維護里內環境整潔，為了感謝他們，也讓他們可以放鬆一下，歲末年終設計遊戲賺點數的活動，而且一樣結合環保，現場用廢棄的資源回收品，像是用壞掉的雨傘留下的傘架吊橡皮筋，另外，保齡球項目也很有趣，是利用回收保特瓶，透過巧思，讓大家都玩的好開心。過程中志工們玩遊戲賺點數再換衛生紙、洗衣精等生活用品，大家都玩的很開心。

其中一個項目是拍汽球，不但能賺點數還能練體力運動一下，道具就是用蚊拍拍汽球，汽球不落地，為了賺點數拼第一，志工們氣喘噓噓，還是維持不讓球掉下來，志工們說有趣好玩。

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