捐發票送聖誕紅 新北市議員用愛心溫暖聖誕節
每年到了12月份就是大家所期待的聖誕節，為了要幫助弱勢孩童，也能夠溫暖感受佳節氣氛，新北市議員鄭宇恩在淡水服務處今天開始，舉辦捐發票送聖誕紅活動，只要民眾到服務處捐出三張發票，就可以得到聖誕紅一盆，而捐出的發票也全數都會捐給新北市家扶中心。
民眾說，看到這個活動就將家中的發票帶來兌換，就是為了要感受聖誕節氣氛，將火紅色非常討喜的聖誕紅帶回家裝飾相當應景，也帶著家中的小朋友一起來兌換，又可以幫助到弱勢，一舉兩得。對此市議員鄭宇恩也說，第一次舉辦這樣的活動，發現大家都很有愛心捐發票，也感受到冬天的溫暖氣息。
新北市議員鄭宇恩表示，最近天氣特別冷，也特別有過節氣氛，因此準備了許多的聖誕紅擺滿了服務處辦公室，也要準備送給大家，透過捐發票，幫助新北市家扶中心的孩童，不僅是將聖誕紅分給大家感受聖誕節，同時也能夠做公益發送愛心，而這些聖誕紅也都是送完為止，議員也歡迎大家一起來響應。
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