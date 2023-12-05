中六選區藍綠參選人砲火四射 紙風車劇團竟成導火線

紙風車劇團12月2日在台中市民廣場演出「三國奇遇」，意外引發立委第六選區砲火四射。民進黨參選人江肇國抨擊對手羅廷瑋宣傳自辦的活動，但不少國小聯絡簿貼宣傳貼紙，市府掛協辦但對手背超大人偶穿梭現場，是市府知法犯法助選？國民黨羅廷瑋說，11月17日江在福田水資源邀紙風車演出，也掛江的布條，他是比照民進黨前例辦理，難道「綠能你不能？」另國小連絡簿貼宣傳貼紙，紙風車表示是依慣例請學校幫忙公益活動。

市長盧秀燕表示，選委會的規範民意代表與參選人之間可做什麼事，不能做什麼，如有任何違法，例如學校有沒有發傳單等，均歡迎檢舉，據她了解現任民代、里長等辦活動，完全符合規定。

市議員江肇國、李天生提到，近期有家長反映孩子帶回家的聯絡簿貼有12月2日紙風車劇團演出的宣傳貼紙，江問教育局長蔣偉民，是教育局指示學校幫特定參選人嗎? 還是學校自主幫忙？

蔣偉民說，教育局不可能協助參選人作選舉宣傳。紙風車劇團則表示，因劇巡迴演出368工程，是公益活動，經費來自企業、民眾、社團等捐款，劇團希望把觀眾最大化，會製作活動貼紙請附近行政區的學校協助宣傳，這是慣例。

江肇國說，羅廷瑋在公家的市民廣場，活動現場揹超大人偶，穿梭在親子觀眾之間，跟他在各地拜票一模一樣的人偶，相當誇張。李天生說，最近也有人拍攝到校園內出現特定參選人的父親，背選舉旗幟到校園內宣傳，議員質疑市府是否默許此行為？江肇國說重話，請市長盧秀燕不要再為難公務人員，讓市府資源被不當利用。盧市長應該知道怎麼一回事。

盧秀燕不悅表示，這是很嚴重的指控，她沒有要求公務人員協助，江未來也可能擔任立委，用字應該精準，不論懷疑有何違法 ，包含學校發傳單、穿選舉背心，都歡迎檢舉。另羅廷瑋宣稱活動是他主辦，建設局又說是新移民協會、文化局申請場地，這不是打臉嗎？盧秀燕說，這場是私人的活動，選委會規定現任議員可以主辦啊，宣稱主辦有何錯誤？江肇國表示，市長不要一直為自己的愛將護航。

羅廷瑋則反擊，江肇國11月17日在福田水資源中心，張廖萬堅9月23日在西屯國小，都邀紙風車劇團演出，活動宣傳都掛自己名字，另在活動現場也可看到江肇國的照片，不應是「綠能你不能！」江肇國說，自己主辦的活動當然掛他的名，至少他沒動用市府公務員，造成困擾。 羅廷瑋指出，江肇國陣營也活動邊，高舉參選人看板。圖／羅廷瑋提供

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