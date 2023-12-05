要求支付北流1.9億爭議款 蔣萬安今向文化部下最後通牒

爭論多時的台北流行音樂中心1.9億元爭議款墊付案，北市議會教育委員會上個月初審通過，附帶決議是北市府明年循追加預算程序辦理，且不主張向文化部興訟，但送大會二讀時，因有議員反對市府付這筆錢，因而卡關。台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢表示，會再函文文化部1次，若仍不支付，將由法務局啟動法律程序。

文化部委託北市府代辦北流工程，因工程變更衍生額外設計、監造及管理費用，廠商向市府提出履約爭議調解，在柯市府時期，調解成立1.9億餘元，不過這筆金額的責任歸屬，文化部與市府雙方一直無共識，且產生每月80萬元的利息，北市府8月將墊付款案，送議會審議。

議員汪志冰下午質詢指出，為了調解1.9億元墊付款，台北市文化局共8次函請文化部撥款，但文化部最後祭出殺手鐧， 今年7月1日最後一次函復市府，不另編經費支應。汪志冰批評文部耍流氓、賴皮，市府連如何計算的公式、如何產生費用都提出，文化部假裝不懂，仍拒絕支付。汪志冰還請工程專家、副市長李四川上台答詢。

李四川說，工程的結算，當然是委辦單位要負全部責任，委託的部分是文化部，北市府只是代辦，蔣萬安接任時，因所有程序都已經完成，現在是做墊付，「最後還是要向文化部要這個錢」，因為所增加的1.9億，是設計、監造和管理部分，不是工程部分。蔣萬安也說，文化局已經給他報告，強調衍生的費用，文化部須要負責任，所以會向文化部要這筆錢「一定會向業主討」

汪志冰要求北市給期限，何時會去要，底線是什麼時候？蔣萬安表示，一定會要跟文化部要回來，1個月內會發文，請文化局再溝通說明市府堅定立場，法務局也會著手後續訴訟。法務局長連堂凱也說，局內也已經有討論過訴訟，市長決定了就會處理。汪志冰追問，若文化部仍不理？蔣萬安說「法務局就會啟動」。