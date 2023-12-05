快訊

拍板了！14奈米以下製程之IC製造技術列入國家核心關鍵技術

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會審定結果出爐了

綠營頻打抗中保台老梗牌 學者曝國民黨機會來了：快找這2人

要求支付北流1.9億爭議款 蔣萬安今向文化部下最後通牒

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢表示，會再函文文化部1次，若仍不支付，將由法務局研擬啟動法律程序。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢表示，會再函文文化部1次，若仍不支付，將由法務局研擬啟動法律程序。記者楊正海／攝影

爭論多時的台北流行音樂中心1.9億元爭議款墊付案，北市議會教育委員會上個月初審通過，附帶決議是北市府明年循追加預算程序辦理，且不主張向文化部興訟，但送大會二讀時，因有議員反對市府付這筆錢，因而卡關。台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢表示，會再函文文化部1次，若仍不支付，將由法務局啟動法律程序。

文化部委託北市府代辦北流工程，因工程變更衍生額外設計、監造及管理費用，廠商向市府提出履約爭議調解，在柯市府時期，調解成立1.9億餘元，不過這筆金額的責任歸屬，文化部與市府雙方一直無共識，且產生每月80萬元的利息，北市府8月將墊付款案，送議會審議。

議員汪志冰下午質詢指出，為了調解1.9億元墊付款，台北市文化局共8次函請文化部撥款，但文化部最後祭出殺手鐧， 今年7月1日最後一次函復市府，不另編經費支應。汪志冰批評文部耍流氓、賴皮，市府連如何計算的公式、如何產生費用都提出，文化部假裝不懂，仍拒絕支付。汪志冰還請工程專家、副市長李四川上台答詢。

李四川說，工程的結算，當然是委辦單位要負全部責任，委託的部分是文化部，北市府只是代辦，蔣萬安接任時，因所有程序都已經完成，現在是做墊付，「最後還是要向文化部要這個錢」，因為所增加的1.9億，是設計、監造和管理部分，不是工程部分。蔣萬安也說，文化局已經給他報告，強調衍生的費用，文化部須要負責任，所以會向文化部要這筆錢「一定會向業主討」

汪志冰要求北市給期限，何時會去要，底線是什麼時候？蔣萬安表示，一定會要跟文化部要回來，1個月內會發文，請文化局再溝通說明市府堅定立場，法務局也會著手後續訴訟。法務局長連堂凱也說，局內也已經有討論過訴訟，市長決定了就會處理。汪志冰追問，若文化部仍不理？蔣萬安說「法務局就會啟動」。

文化部 台北流行音樂中心 蔣萬安

延伸閱讀

台北大巨蛋漏水改善進度曝光 遠雄：不影響賽事進行

王貞治也送過蔣經國球棒 蔣萬安曝心情：我肩上責任更大

柯文哲再轟藍綠指大巨蛋接爛攤... 蔣萬安1句話點出問題

王貞治送蔣萬安球棒 網友翻出58年前蔣經國老照片「半世紀的緣分」

相關新聞

北市場館黃牛票400元變5000元 議員喊嚴懲「買家與賣家」2年不得購票

大巨蛋12月3日舉辦首場亞洲棒球錦標賽「中韓大戰」，開放1萬7千名觀眾入場，11月底開放搶票瞬間秒殺，當中有不少黃牛高出...

YouBike尖峰維持收費 蔣萬安認同

台北市長蔣萬安選前承諾恢復YouBike前30分鐘免費，明年初上路，不過至今多站點尖峰仍一車難求，議員陳炳甫質疑市府若無...

要求支付北流1.9億爭議款 蔣萬安今向文化部下最後通牒

爭論多時的台北流行音樂中心1.9億元爭議款墊付案，北市議會教育委員會上個月初審通過，附帶決議是北市府明年循追加預算程序辦...

台北大巨蛋漏水改善進度曝光 遠雄：不影響賽事進行

亞洲棒球亞錦賽昨天在台北大巨蛋拉開序幕，不過昨天卻被民眾發現有漏水狀況，台北市長蔣萬安昨天在議會表示會即刻請遠雄來處理，...

6歲男童玩耍受傷挨批沒慰問 遊樂場業者喊冤：至今不斷聯繫

位於新店裕隆城的「木育森林」兒童遊樂場，被家長指控遊樂設施安全性不夠。業者今天說明，昨天先暫停出事設施使用，全館今天已經...

北市府南港百億蓋大樓 居民怒轟連一個活動中心都沒有

國產建材實業與北市府於南港區西新里周邊工業用地，合建20層新大樓，價值百億，市府分得10層樓、約7000坪空間，規畫做衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。