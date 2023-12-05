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北市場館黃牛票400元變5000元 議員喊嚴懲「買家與賣家」2年不得購票

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員秦慧珠認為，因應對策，租借北市各場館辦活動含大巨蛋、演唱會、比賽等，一律以實名制購票，也建議北市府要訂定自治法律。記者邱書昱／攝影
台北市議員秦慧珠認為，因應對策，租借北市各場館辦活動含大巨蛋、演唱會、比賽等，一律以實名制購票，也建議北市府要訂定自治法律。記者邱書昱／攝影

大巨蛋12月3日舉辦首場亞洲棒球錦標賽「中韓大戰」，開放1萬7千名觀眾入場，11月底開放搶票瞬間秒殺，當中有不少黃牛高出好幾倍價格轉售。台北市議員秦慧珠今在市議會質詢時要求北市應該嚴懲查處，買和賣者都要禁止購買北市場館門票；台北市長蔣萬安表示，會要求法務局會同相關局處研議方針。

秦慧珠調查，台北市主管的場館來看，體育局和平籃球場、天母棒球場，台北捷運公司的小巨蛋，教育局的青少年發展中心，及文化局共13所場館，僅有小巨蛋有發生過黃牛案，以警局查緝黃牛票績效，民國108年查獲7件，109年僅1件且結果不罰，到了今年就來到了90多件了，凸顯黃牛問題已嚴重浮現。

秦慧珠說，大巨蛋免費進場的測試賽1.3萬張門票，1分鐘就全數搶光，旋即就有人在網路上兜售，而12月3日到10日的亞錦賽，中華隊上韓國隊是600到400元，但是黃牛最高竟賣到5000元，不乏4000多元，已遭市警局逮捕83件。

此外，秦慧珠發現，相較於黃牛販售藝文表演票券，可以裁處三年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金，但是運動賽事只能依社會秩序維護法，處三日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰，處罰相對較輕。而且未來如果演唱會門票的黃牛，調查的單位就會是由文化局主責，人力和資源堪憂。

秦慧珠認為，因應對策租借北市各場館辦活動含大巨蛋、演唱會、比賽等，一律以實名制購票，也建議北市府要訂定自治法律，加強處罰賣黃牛票的罰則，販售黄牛票的行為者，一、二年內不得再購買台北市各場館票券；而購買黃牛票者，三個月內禁止購票。

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