北市府南港百億蓋大樓 居民怒轟連一個活動中心都沒有

國產建材實業與北市府於南港區西新里周邊工業用地，合建20層新大樓，價值百億，市府分得10層樓、約7000坪空間，規畫做衛生局辦公室，但當地里民認為在地連一個像樣活動中心，質疑市府與民搶地，衛生局說明，盤點現有空間及未來員工數增加，向市府提出需求；民政局也強調，目前有在尋覓其他地點，並提報市府列管。

蔣萬安表示，這個案子其實在之前他就有了解，包括里長有約時里長就有反映，當時他就有請秘書長召開會議包括都發局、衛生局、民政局討論，其實當時的回饋比例與方式，之前市府就已經決定，當然他會請相關局處，持續加強與地方溝通，聆聽地方聲音。

據了解，該用地原為工業用地，國產建材實業2012年向北市府申請變更為特別商業區，依規定回饋土地給市府，回饋用地原可由市府統籌規劃，但考量建設成本，決定委託國產建材實業共同興建新大樓，預計2026年完工。

里長胡家瑒表示，該案曾在2014年舉辦公聽會，當時市府說明分回土地除供衛生局做辦公室外，還規畫南港區健康活力園區及中繼期照護區等醫療衛生機關，更清楚寫得供市府公營住宅使用，如今卻翻臉不認帳，將7000坪全給衛生局當辦公室，且當時完全沒有通知里辦，公聽會只有8人出席。

胡家瑒控訴，目前里內活動中心位在橋下涵洞空間，漏水狀況嚴重，甚至被區公所認定危險建物，外面就是馬路，車輛來往相當危險，今年6月里長有約向市長蔣萬安陳情，蔣當時表示會來瞭解，但如今給的回應卻一樣，質疑「到底是在地居民重要還是蓋衛生局豪華辦公室重要。」

立委高嘉瑜質疑，按「都市計畫工業區檢討變更審議規範」捐贈土地總面積不得低於40.5%，而市府卻同意國產水泥只需捐贈下限40.5%，勉強及格，且該用地若由市府統籌規畫，可蓋1000戶社宅，最後卻選擇跟建商合建，還將最有價值的1到10樓還給建商，質疑有「圖利」之嫌，將送監察院調查。

都發局說明，該案一切都符合程序，當初國產實業回饋公園、道路、建地給市府，市府因財務上考量，與國產實業合建大樓，成本由建商出資，回饋比例也有請估價師評估過。