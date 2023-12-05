新北五股哈客館今啟用 預計明年三民高中設第7座

新北五股哈客館今啟用，副市長陳純敬今出席啟用典禮說，2030年計畫設置到15座，盼透過活動將客家文化傳承給下一代及不同族群的人。新北客家局長林素琴說，現已有6座哈客館，預計明年在三民高中設置哈客蘆洲館，提供客家鄉親聚會話家常、上課研習交流場所。

新北約有67.2萬客籍人口、56個客屬社團，其中五股地區的客家人口有1萬餘人。客家局指出，五股區近年發展快速，加上新、泰塭仔圳市地重劃案，到時將大幅翻轉泰山城市風貌，認為在此建置客家聚點可以帶動五股區更多市民參與客家文化。

林素琴指出，新北哈客館現已有6座，將與每4年5座的速度推進，預計2030年將會有15座。哈客館地點也多選擇客家人口聚集的地區，優化鄰近活動中心、學校空間，讓哈客館不僅是交流也是教學場所，像是五股館使用成州國小內的教室改造而成，學校老師可以在哈客館上課，附近鄉親也能來，功能、使用性都變很高。