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新北五股哈客館今啟用 預計明年三民高中設第7座
新北五股哈客館今啟用，副市長陳純敬今出席啟用典禮說，2030年計畫設置到15座，盼透過活動將客家文化傳承給下一代及不同族群的人。新北客家局長林素琴說，現已有6座哈客館，預計明年在三民高中設置哈客蘆洲館，提供客家鄉親聚會話家常、上課研習交流場所。
新北約有67.2萬客籍人口、56個客屬社團，其中五股地區的客家人口有1萬餘人。客家局指出，五股區近年發展快速，加上新、泰塭仔圳市地重劃案，到時將大幅翻轉泰山城市風貌，認為在此建置客家聚點可以帶動五股區更多市民參與客家文化。
林素琴指出，新北哈客館現已有6座，將與每4年5座的速度推進，預計2030年將會有15座。哈客館地點也多選擇客家人口聚集的地區，優化鄰近活動中心、學校空間，讓哈客館不僅是交流也是教學場所，像是五股館使用成州國小內的教室改造而成，學校老師可以在哈客館上課，附近鄉親也能來，功能、使用性都變很高。
客家局說，配合新北哈客五股館啟用活動，新北其他哈客館分別展出藍染工藝、范姜明華油畫與粉彩作品及客家義民爺文化祭毛寶貝義家親兒童著色比賽得獎作品等，以美感敘述客家，推廣客家文化，展期12月5日起至明年6月28日止。
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