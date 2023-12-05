自來水汰管2年投16億 泰林路施作困難廠商意願低

老舊自來水管線爆裂造成路面坍塌事件時有所聞，台水公司今天在新北市災害防救會報指出，2020年至2022年已汰換125公里老舊管線，今明兩年再投入15.7億汰換56件約109公里管線，新北市副市長朱惕之會中希望加速，不過台水公司表示，泰山泰林路接明志路管線汰換計畫因車流量大、路幅窄施工困難，廠商意願低，將再檢討工法與算，盡速讓案子標出。

新北市老舊水管長度達數百公里，爆管事件時有所聞，尤其超過300mm以上的大口徑自來水管，可能造成路面坍塌損害周邊建物，讓周邊交通大打結，去年鶯歌文化路自來水管爆裂，路面坍塌，嚴重影響三峽往鶯歌、桃園的民眾通勤。

台水公司第十二區管理處副處長陳文龍今天報告新北自來水管線汰換進度指出，水公司汰換管線以管線漏水頻率排定優先順序，他舉十二區管理處為例，2020年300mm以上大口徑破管件數約31件、2021年29件、2022年22件，今年至10月16件，有逐年減少趨勢。

陳文龍表示，新北市2020年至2022年累計已經汰換125公里左右，接下來2023、2024預計再投入15.7億左右經費汰換56件管線，預計可達109公里。

新北市副市長朱惕之表示，水公司近年努力更換老舊水管，包括鶯歌文化路、還有過去泰山明志路、新北大道都有施作，但希望汰換速度再加快。

陳文龍表示，目前確實遇到一些困難，有兩標泰山泰林路至明志路的PSCP管汰換標案，沒有廠商有意願投標，主要原因是現場交通流量非常大，加上路幅不夠，現在全台PSCP管汰換案件非常多，後續將先檢討工法等方式，盼增加廠商施作意願。

「這樣說老百姓會聽不下去」不過朱惕之認為，管線單位、工程單位都要克服困難，是大家要一起努力的地方，他也提到水公司目前正在設計的板橋南雅南路管線更生統包工程，預計明年4月施工，這條工程可能也會面臨與泰林路相關情況，要特別注意；先前也發生大口徑管線爆裂，卻沒有備料，等材料等到天荒地老，希望自來水公司一起努力。

新北市水利局指出，除請水公司持續加速完成老舊管線汰換，並建置小區管網及備援管線等計畫。