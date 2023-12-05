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新北研考會約聘人員職等比別人高 議員質疑酬庸

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩質疑研考會約聘人員職等比各局處都高，有酬庸之嫌。圖／摘自新北市議會官網
新北市議員鄭宇恩質疑研考會約聘人員職等比各局處都高，有酬庸之嫌。圖／摘自新北市議會官網

新北市議會目前正審議2024年總預算，新北市議員鄭宇恩發現，新北市研考會約聘雇職等高得嚇人，其中十等六階、十等一階相對薪資高達7萬左右，位階等同資深科長、專委，對其他通過國家考試公務員不公平，且有酬庸之嫌。研考會主委林豐裕解釋，新北市明年規畫淨零碳排、永續城市、高齡化等8大政策，需要專業約聘人員，都是專業任用，絕無酬庸。

鄭宇恩指出，公務員經過特考後，透過年資、嘉獎與長官賞識，才能一階一階往上升，但研考會約聘人員，職等直接壓過這些從基層慢慢耕耘的人，到底哪些約聘人員可以直接取得如此高的職等，市府要因此編列608萬餘元預算。

鄭宇恩也說，其他局處如交通局、捷運局，最高約聘人員也只有六等、七等，質疑為何研考會高人一等？

林豐裕表示，研考會任用人員都是依據中央訂定的聘用人員聘用條例相關規定辦理，約聘九、十等需具備專門條件知識才能聘用，如十等需要碩士學位、擔任相關工作重要職務6年以上，九等要有碩士學位、相關工作4年以上。

林豐裕強調，去年防疫期間，市府急需相關人才，當時才會聘用約聘人員，雖有8個職缺但只聘用2人，各是九等、十等。

林豐裕也說，新北市政府明年規畫淨零碳排、2030年新願景、疫後規畫、永續城市、高齡化、少子化及醫療資源配置、居住正義、青年政策、智能城市等，聘請8人就是針對不同專長，絕對是專業任用，沒有酬庸。

不過鄭宇恩質疑，研考會尚未決定好哪些工作重點，就先編列這麼多預算，要求預算核實編列及提供相關資料。主席蔣根煌裁定這筆預算延後討論。

高齡化

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