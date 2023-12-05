大同大學建物違章疑慮 北市：5處屬既存違建已列管

媒體報導，大同大學多處建物是違章鐵皮屋或老舊建築，有安全疑慮。台北市建管處今天表示，5處都屬既存違建，已拍照列管，若發現增建，將優先查報拆除。

鏡週刊報導，台北市中山北路的大同大學和私立大同高中有逾半建物是違章鐵皮屋，有多棟建物超過60年，耐震能力堪憂；5棟建物未取得建照及使照，有公安疑慮，加上2校位在工業區用地，違反土地使用規定。

台北市建築管理工程處今天指出，7月25日接獲檢舉大同大學有多處鐵皮屋，經比對民國83年空照圖均有顯影，共5處屬既存違建，8月17日已拍照列管在案，如果有發現增建情形，將優先查報拆除。

大同大學校方發布新聞稿表示，為維護校園安全，校區內（含私立大同高中）建築物皆已完成建物耐震能力結構補強工程及符合建築物安檢規定，安全無虞；大同大學與私立大同高中於民國59年12月已奉行政院令，設定為學校專用區。