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白帶魚產季到 新北漁業處推薦在家烹煮這2料理
東北季風吹起，正是白帶魚產季，東北角當地漁夫表示，此時所捕獲的白帶魚肉質細嫩鮮美，更是餐桌上受歡迎的海鮮料理食材。新北市漁業處推薦，民眾可購買白帶魚，在家料理成「白帶魚米粉湯」及「糖醋白帶魚柳」等家常佳餚。
漁業處表示，現在的白帶魚，都是漁會嚴選以釣法「一支釣」捕獲後急速冷凍的白帶魚，處理後切成塊狀真空包裝，除了保留最原始新鮮好滋味還方便好料理。新鮮白帶魚塊簡單香煎就十分美味。
漁業處說明，進階版料理白帶魚米粉湯先將白帶魚塊下鍋煎至雙面金黃撈起備用，燒一油鍋將蛋液透過篩網淋入油鍋內製作蛋酥，另燒一鍋水，水滾後加入芋頭及米粉煮軟，依序放入白蝦、白帶魚塊及小卷、蛋酥直至食材煮熟，調味後撒上芹菜末跟油蔥酥就完成。
喜歡酸甜滋味的民眾，可以購買手工去刺的白帶魚條，烹煮「糖醋白帶魚柳」，先以鹽、米酒、胡椒粉、蛋、樹薯粉或地瓜粉醃製魚柳，再將醃好的魚柳加蛋液沾樹薯粉，起油鍋炸至金黃酥脆橯起備用，接著利用番茄醬、太白粉、糖、醬油、鹽、醋製作糖醋醬備用，然後利用蒜末、薑末、辣椒末、洋蔥絲、番茄丁，以中火起油鍋炒香後，將糖醋醬、炸白帶魚柳及青椒一起拌炒，最後再撒上蔥花即可享用。
漁業處表示，民眾可至全國漁會、貢寮區漁會、新勝發漁業網站及萬里蟹官網線上訂購白帶魚、鮮凍貢寮鮑、在地熟蟹和各式冷凍水產品，宅配到府服務，在家輕鬆烹調美味海鮮佳餚。
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