減碳存摺抽獎有漏洞 市長允檢討

悠遊卡公司與公運處合辦「減碳存摺」活動，遭質疑有人為抽機票刻意刷里程，議員調閱抽獎資料發現，11月抽獎次數最多的前兩名民眾，抽獎次數超過70次，換算下來里程等同須從淡水至象山搭捷運至少80次、再加搭公車逾200段票，恐與鼓勵大眾運輸通勤目的背道而馳，要求應訂上限。市長蔣萬安允諾會檢討。

依照悠遊卡公司的減碳存摺活動規則，悠遊付會員使用本人記名悠遊卡搭雙北大眾運具，第一次抽獎只要累計滿1kg減碳量，就可獲當月抽獎1次，第二次之後抽獎則需累計每滿5kg減碳量，以此類推，每月都會辦抽獎，最大獎是日本雙人來回機票。

不過議員李柏毅調閱抽獎資料發現，從11月1至20號的前20名民眾，平均抽獎次數約30次，但前4名的抽獎次數竟都超過70次。

李柏毅質疑，細看第一名里程累計數據，僅20天搭公車獲24次抽獎機會、捷運獲得54次，換算下來從「象山到淡水」要搭84趟、再加公車要搭209段票，問蔣萬安「這個通勤次數合理嗎？」

議員質疑，以目前抽獎次數可以無限累積吃到飽，恐造成特定人士買張月票每天搭捷運來累積里程，讓中獎機率大增，恐脫離當初辦活動意義跟目的。

蔣萬安看到民眾累計的里程也驚呼，「很令人佩服，但也代表活動很吸引人」，但不希望排擠到真正有在搭大眾運輸通勤減碳的民眾，將全面檢討。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，過去就發現，在未辦減碳抽獎前，1200月票就有人每個月平均使用超過1萬元，現在最高還有人做到1萬7千元。局長謝銘鴻指出，未來會討論訂定抽獎的上限。