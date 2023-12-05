YouBike尖峰維持收費 蔣萬安認同

台北市長蔣萬安選前承諾恢復YouBike前30分鐘免費，明年初上路，不過至今多站點尖峰仍一車難求，議員陳炳甫質疑市府若無調度、配套將衍生更多民怨；議員何孟樺也批評，交通局7月招募里民小幫手協助調度，現僅剩12人在職，陳炳甫建議蔣萬安，前半小時免費應先從非尖峰實施，尖峰維持收費制。蔣萬安表達認同，表示後續會請交通局研究。

北市府規畫明年初YouBike前30分鐘免費，盼吸引更多人使用大眾運輸，陳炳甫認為，免費不會讓自駕者改搭捷運、騎車，反加劇無車可借，建議尖峰時段維持收費，其餘時段才免費；交通局表示，會盤點哪個時段、地點會有無車可借的狀況，後續再評估可行性。

議員何孟樺也說，為提升調度效率，交通局7月協助招募里民小幫手錄取17人，3人放棄錄取、2人離職，剩12名里民小幫手在職，對比大量車輛調度需求可說九牛一毛。明年免費政策上路，車輛調度更顯重要。

蔣萬安表示，北市府接下來推動前30分鐘免費，除了希望改變私人運具使用習慣，還希望能達到減碳，後續會請交通局研究，盡量在尖峰時段滿足民眾需求，不要有「無車可借」狀況。交通局長謝銘鴻事後受訪表示，要先盤點哪個時段、地點會有無車可借的狀況，後續再評估可行性。

陳炳甫提到，明年起YouBike前30分鐘免費上路，先前市府調查，高達79.4％市民支持，但熱門站點常常無車可借，儘管今年5月增加1700多輛車，雖小有改善，但尖峰還是許多站點會缺車，陳認為，免費並不會就此轉移運具，無車可借更達不到減碳目標，市府還要編3.7億補貼免費，等於沒意義。

交通局長謝銘鴻表示，雖尖峰時段會瞬間沒車，但不會持續太久，會要求隨時補車，市府前陣子也有做民調，發現60%騎車、開車民眾表達會因前30分鐘免費使用YouBike，近期車輛可見率也逐步提升，會再思考配套措施。