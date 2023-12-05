重劃區人口進駐交通需求大 鳳鳴公車直達台北月中開放預購

新北近年持續開發重劃區，江翠北、央北、十四張、鳳鳴重劃區都是熱區，人口進駐後，交通機能卻沒到位，鳳鳴目前就沒有公車直達台北。新北交通局表示，該路線預計月中開放預購；民代指出，關鍵還是在鶯歌的調度站太小，難吸引業者開路線，希望市府改善。

鳳鳴重劃區近年人口攀升，該地區台鐵站要明年底才完工，交通空窗期已讓居民受不了，目前未有公車直達台北，居民串連申請跳蛙公車。居民反映，若在北市上班，目前只能往鶯歌車站搭車，相當耗時，串連其他居民在跳蛙公車平台募集路線，卻遲遲找不到業者承接。

交通局運輸管理科長林詩欽回應，交通局持續協助民眾與業者對接，民眾在8月間提申請，直到11月才找到業者願意投入，若有20人願意長期搭乘就能開通。

市議員蘇泓欽說，鳳鳴重劃區人口增多，交通需求加大，即便台鐵站蓋好仍有公車需求，鳳鳴重劃區旁有交流道，沒有國道客運實在不合理；全鶯歌公車路線及班次難發展原因是目前調度站太小，業者要從其他區調公車跑鶯歌。

板橋江翠北重劃區也面臨交通困境，市議員黃淑君指出，板橋很多公車路線，雖從江翠發車，在江翠重劃區卻沒設站。新店央北重劃區也有交通問題，聯外道路過窄，加上新店有大量車潮往台北，地方里長籲及早加蓋快速道路，改善交通瓶頸。

新北城鄉局補充，鳳鳴重劃區面積50.74公頃，計畫人口為1萬2000人；板橋江翠北側地區面積117.47公頃，計畫人口2萬4500人；央北及十四張面積則分別為39.80公頃、34.4725公頃，計畫人口分別為1萬1000人、6948人。